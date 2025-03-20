Ціни на пшеницю — як змінюється світовий ринок зерна

Колоски пшениці на руці. Фото:УНІАН

На фоні перемовин про можливе припинення вогню на фронті в Україні, ціни на пшеницю на світовому ринку почали знижуватися. Однак падіння наразі не є стрімким, оскільки підтримку цінам надають несприятливі погодні умови у США.

Про це йдеться у матеріалі на сайті АПК-Інформ.

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Так, котирування пшениці на Чиказькій товарній біржі (CBOT) 19 березня продовжили зниження. Причина — перемовини про можливе припинення вогню в Україні, через що експортувати як українське, так і російське збіжжя, стане безпечніше.

"Але фактором підтримки цін стало погіршення погодних умов у США: потужні вітри, які наразі фіксуються в південно-західних штатах, можуть сильно нашкодити посівам пшениці", — йдеться у матеріалі.

Тим часом експерти зазначають, що ситуація на світових аграрних ринках залишається напруженою через поєднання геополітичних та кліматичних факторів.

"Можливе припинення вогню в Україні може значно вплинути на експортні потоки зерна, що створює додатковий тиск на ціни", — пишуть журналісти.

Ціни на пшеницю — що відбувається в Україні

Що стосується ситуації з цінами на внутрішньому ринку зерна, то пшениця в Україні, навпаки — дорожчає. Так, у період з 11 по 20 березня, тонна збіжжя подорожчала на 130 грн.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: ціни на пшеницю

Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, станом на 20 березня тонна пшениці в Україні продається за 9 698 грн.

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