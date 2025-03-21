Цены на ячмень — что происходит с экспортом зерна

Комбайны собирают ячмень. Фото: УНИАН

В Украине снова повышаются экспортные закупочные цены на ячмень после незначительного спада в начале марта. Также вырос объем экспорта агрокультуры.

Об этом говорится на сайте Электронной зерновой биржи.

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По данным аналитиков, еще неделей ранее цены на фуражный ячмень, который доставляли в порты, снизились до 10 200-10 300 грн/тонна. Изменения начались с 17 марта, когда ценники выросли до 10 400 грн/тонна.

"Цены на ячмень в Украине снова выросли на фоне необходимости закрытия контрактов трейдерами и сдерживания продаж фермерами, а также вслед за стремительным подорожанием фуражной кукурузы и пшеницы", — говорится в сообщении.

Также экспорт ячменя с 1 по 17 марта увеличился, если сравнивать с аналогичным периодом в феврале. Сейчас диапазон зафиксировался на отметке в 48 тыс. тонн, однако внешние мартовские поставки все равно преобладают - 266 тыс. тонн.

Всего в 2024/25 маркетинговом году (по состоянию на 17 марта) Украина экспортировала 2,2 млн тонн ячменя, что на 16% превышает соответствующий показатель предыдущего сезона (1,89 млн тонн).

На фоне резкого роста цен на фуражный ячмень в портах переработчики не только активнее покупают агропродукцию, а повышают цены. Сейчас за тонну культуры с доставкой на завод предлагают от 11 тыс. до 11 400 тыс. грн.

В то же время на внутреннем рынке, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, фиксируется не существенный рост цен на ячмень.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: цены на ячмень в Украине

Так, если 13 марта тонна агрокультуры стоила 9 182 грн, то по состоянию на 20 марта - 9 287 грн/тонна.

Ранее сообщалось, что Украина снизит поставки зерна в страны ЕС. Известно, по какой причине.

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