Украинцы с временной защитой в ЕС — можно ли выезжать в Украину

Беженцы из Украины на границе с Польшей. Фото: УНИАН

Полномасштабное нападение России на Украину в феврале 2022 года заставило многих наших граждан выехать за границу. В Европе украинцам предоставляют статус временной защиты и обеспечивают необходимыми условиями, чтобы люди смогли обустроить свою жизнь в чужих странах.

Редакция сайта Новини.LIVE решила рассказать, разрешают ли гражданам выезжать из ЕС в Украину на короткий срок, чтобы увидеться с родными и близкими людьми.

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Статус временной защиты в ЕС — о чем должны знать украинцы

По информации международного сервиса денежных переводов TransferGo, в Европейской комиссии (ЕК) ранее советовали странам из состава ЕС не лишать граждан Украины временной защиты, если они решили на некоторое время вернуться на Родину.

Все потому, что в связи с войной люди, возможно, возвращаются домой не добровольно. Если такая причина возникает до окончания срока действия временного статуса, — страны не должны лишать украинцев защиты.

При этом, как отмечается, в Евросоюзе не требуют от наших граждан вернуться в страну временного пребывания до какой-то конкретной даты. Но некоторые страны определяют свои правила для временных границ. Например:

из Польши украинцы с временной защитой могут выезжать в Украину не более чем на 30 дней за раз;

Чехия разрешает гражданам находиться за границей не более 10 дней, иначе человек потеряет государственное гуманитарное жилье.

Также важно, что украинцы, которые пользуются в странах Евросоюза финансовой помощью, не потеряют назначенные выплаты и льготы за поездки в Украину.

Почему украинцы планируют жизнь за границей

На планы граждан отправиться за границу влияет не только война. Так, недавно специалисты Фонда демократических инициатив имени Илька Кучерева опросили молодежь, которая назвала следующие причины для того, чтобы уехать из Украины:

отсутствие возможностей для развития;

угроза жизни из-за боевых действий;

недостаточная социальная поддержка государства;

желание воссоединиться с семьей;

необходимость вывезти родных, которые зависят от респондента;

сложности в поиске работы, соответствующей их требованиям.

Напомним, что одна из европейских стран уже лишила украинских беженцев государственных выплат. Правительство планирует проверить всех граждан Украины.

Также сообщалось, что польские власти планируют ограничить выплату помощи "Семья 800+" от ZUS. Этими средствами пользуются и украинцы.