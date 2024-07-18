Термінали ПриватБанку некоректно працюють за відсутності світла — які загрози

Людина біля терміналу самообслуговування. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти ПриватБанку через відключення електроенергії можуть мати проблеми під час поповнення банківських карт у терміналах. Надсилаючи кошти на рахунок за відсутності світла, вони можуть не надійти, а на повернення доведеться витратити кілька тижнів.

Про такий випадок йдеться на спеціалізованому порталі Minfin.

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Втрата коштів клієнта ПриватБанку через відсутність світла

Як йдеться в одній зі скарг, клієнтка банку хотіла поповнити через термінал банківську картку для оплати лікування, однак у той момент, коли вносила кошти, вимкнули електроенергію і стався збій.

"12.07 я по роботі приїхала до Дніпра. Мені терміново потрібно було поповнити свою карту, щоб до 9 ранку внести оплату за лікування чоловіка! Коли я внесла термінал 9500, вимкнули світло. Я набрала у службу підтримки. Оператор побачила, що я справді внесла 9500 до терміналу самообслуговування для поповнення своєї карти. Але через збій у роботі операцію не було завершено", — йдеться у повідомленні.

У службі підтримки українку заспокоїли, що проблема з надходженням коштів вирішиться до кінця дня і кошти зарахуються, однак цього не сталось. Після повторного звернення у ПриватБанк громадянці повідомили, що необхідно чекати на інкасацію, після чого ухвалять рішення про повернення коштів. Чекати доведеться два тижні. Оскільки такі правила банку, клієнтка марно намагалась пояснити, що відповідна сума грошей мала оперативно піти на оплату послуг з лікування, взяти їх у когось у чужому місті немає можливості.

"Скільки чекати на інкасацію мені відповісти не можуть. Навіщо вона, якщо оператори бачать, що я внесла 9500, коли і який термінал! Який тоді сенс ще й в інкасації? Щойно мені взагалі повідомили, що моє питання буде розглянуто протягом 14 днів! Я поповнила свою карту своїми грошима! Банк бачить цю інформацію! Я пояснила, що у мене просто жахливе становище. Я не можу оплатити лікування, що потрібно було зробити терміново! Позичити мені немає в кого, я в чужому місті! Я навіть поїхати не можу, тому що немає на зворотній квиток!"— наголошується у скарзі.

Жінка зауважила, що раніше вважала Приват надійним банком і багато років була клієнтом голд клубу, однак після такої ситуації зникло будь-яке бажання залишатися його клієнтом.

Що кажуть у ПриватБанку

Представники ПриватБанку відреагували на скаргу, однак на загал не пояснили, як діяти клієнтам у випадку, коли вимикається електроенергія, а необхідно здійснити фінансову операцію.

"Вітаємо. На жаль, за даними, зазначеними у відгуку, нам не вдалося ідентифікувати вас, як клієнта Банку. Вже звертаємось до вас у особисті повідомлення, для того, щоб уточнити ваш контактний номер телефону та деталі ситуації", — йдеться у повідомленні банку.

Скарга клієнта. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк надав своїм клієнтам можливість здійснювати грошові перекази на закордонні картки удвічі дешевше. Діятимуть такі зміни два місяці.

Також повідомлялося, що ПриватБанк оголосив нову акцію для клієнтів, покликану заощадити їхні кошти. Ті, хто до неї долучаться, зможуть отримувати 3% кешбеку за оплату різноманітних послуг.