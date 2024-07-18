Терминалы ПриватБанка некорректно работают при отсутствии света — какие угрозы

Человек возле терминала самообслуживания. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты ПриватБанка из-за отключения электроэнергии могут испытывать проблемы при пополнении банковских карт в терминалах. Отправляя средства на счет при отсутствии света, они могут не поступить, а на возврат придется потратить несколько недель.

О таком случае идет речь на специализированном портале Minfin.

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Потеря средств клиента ПриватБанка из-за отсутствия света

Как говорится в одной из жалоб, клиентка банка хотела пополнить через терминал банковскую карту для оплаты лечения, однако в тот момент, когда вносила средства, выключили электроэнергию и произошел сбой.

"12.07 я по работе приехала в Днепр. Мне срочно нужно было пополнить свою карту, чтобы до 9 утра внести оплату за лечение мужа! Когда я внесла в терминал 9500, выключили свет. Я набрала в службу поддержки. Оператор увидела, что я действительно внесла 9500 в терминал самообслуживания для пополнения своей карты. Но из-за сбоя в работе операция не была завершена", — говорится в сообщении.

В службе поддержки украинку успокоили, что проблема с поступлением средств решится до конца дня и средства зачислятся, однако этого не произошло. После повторного обращения в ПриватБанк гражданке сообщили, что необходимо ожидать инкассации, после чего примут решение о возврате средств. Ждать придется две недели. Поскольку такие правила банка, клиентка тщетно пыталась объяснить, что соответствующая сумма денег должна оперативно пойти на оплату услуги по лечению, взять их у кого-то в чужом городе нет возможности.

"Сколько ждать инкассации мне ответить не могут. Зачем она, если операторы видят, что я внесла 9500, когда и какой терминал! Какой тогда смысл еще и в инкассации? Только мне вообще сообщили, что мой вопрос будет рассмотрен в течение 14 дней! Я пополнила свою карту своими деньгами! Я объяснила, что у меня просто кошмарное положение. Я не могу оплатить лечение, что нужно было сделать срочно! Одолжить мне не у кого, я в чужом городе! Я даже поехать не могу, потому что нет на обратный билет" — отмечается в жалобе.

Женщина заметила, что раньше считала Приват надежным банком и много лет была клиентом голд клуба, однако после такой ситуации исчезло любое желание оставаться его клиентом.

Что говорят в ПриватБанке

Представители ПриватБанка отреагировали на жалобу, однако в целом не объяснили, как действовать клиентам в случае, когда выключается электроэнергия, а необходимо осуществить финансовую операцию.

"Приветствуем. К сожалению, по данным, указанным в отзыве, нам не удалось идентифицировать вас, как клиента Банка. Уже обращаемся к вам в личные сообщения, для того чтобы уточнить ваш контактный номер телефона и детали ситуации", — лишь говорится в сообщении банка.

Жалоба клиента. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк предоставил своим клиентам возможность осуществлять денежные переводы на зарубежные карты вдвое дешевле. Такие изменения будут действовать два месяца.

Также сообщалось, что ПриватБанк объявил новую акцию для клиентов, призванную сэкономить средства. Те, кто к ней присоединится, смогут получать 3% кэшбека за оплату различных услуг.