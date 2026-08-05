Телефонні дзвінки від імені СБУ: що потрібно знати українцям, щоб не віддати гроші шахраям

Чоловік з телефоном, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Шахраї вигадали новий спосіб виманювання грошей, граючи на страху людей. Вони телефонують українцям, представляються співробітниками СБУ або інших правоохоронних органів, звинувачують у державній зраді чи фінансуванні ворога та заявляють про нібито відкриту кримінальну справу. Насправді це чергова схема обману, щоб отримати доступ до ваших грошей або банківських даних.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал ШахрайГудбай.

За інформацією СБУ, під час таких дзвінків аферисти намагаються психологічно тиснути на людину. Вони можуть повідомляти про "термінову перевірку", вимагати негайно виконати їхні вказівки або переконувати, що питання потрібно "вирішити" просто зараз.

У СБУ наголошують, що такі дзвінки не мають нічого спільного з роботою правоохоронних органів.

Як діють шахраї

Під час розмови зловмисники можуть:

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представлятися співробітниками СБУ чи інших силових структур;

звинувачувати у державній зраді або фінансуванні ворога;

повідомляти про нібито відкриття кримінального провадження;

вимагати переказати гроші або надати реквізити банківських карток для "перевірки";

просити повідомити паролі, CVV-коди чи одноразові коди з SMS.

Як не стати жертвою

У СБУ радять дотримуватися простих правил безпеки:

не повідомляйте стороннім дані банківських карток, паролі та коди з SMS;

не переказуйте гроші незнайомим людям;

не довіряйте повідомленням про "термінове вирішення питання";

перевіряйте будь-яку інформацію лише через офіційні канали державних органів.

Куди звертатися, якщо вам подзвонили аферисти

Якщо ви отримали подібний дзвінок або повідомлення, у СБУ рекомендують:

зберегти номер телефону, з якого телефонували;

зробити скріншоти повідомлень чи листування (за наявності);

повідомити про шахрайство на цілодобову безкоштовну гарячу лінію СБУ за номером 1516.

Якщо ж ви вже стали жертвою шахраїв, необхідно також звернутися до Кіберполіції України із заявою про злочин. Це допоможе правоохоронцям швидше встановити зловмисників та запобігти новим випадкам шахрайства.

Раніше Новини.LIVE розповідали про нові схеми шахрайства біля банкоматів. Зловмисники можуть блокувати картки за допомогою нитки або використовувати спеціальні накладки й приховані камери, щоб викрасти дані картки та PIN-код, а потім отримати доступ до коштів.

Також Новини.LIVE писали, що влітку активізуються шахраї, які полюють на людей у пошуках відпочинку. У МВС попереджають про фейкову оренду житла, неіснуючі тури й квитки, підроблені сервіси бронювання та псевдорозпродажі, закликаючи українців уважно перевіряти пропозиції перед оплатою.