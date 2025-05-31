Тарифы на холодную воду в Украине могут вырасти в 2025 году — что известно

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для украинцев еще в 2022 году заморозили некоторые тарифы на коммунальные услуги, когда власти согласовали мораторий на повышение цен. Но для потребителей уже в 2025 году могут пересмотреть стоимость одной из комуслуг, на которую не распространяется мораторий.

Так, на сайте Профсоюзов Украины появился проект постановления, в котором предлагается изменить рекомендации правительства по тарифам на воду и водоснабжение.

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Как отмечается в документе, мораторий на повышение цен не распространяется на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение, поэтому в Министерстве развития громад и территорий предлагают, чтобы города покрывали разницу между размерами тарифов коммунальным предприятиям. Если в правительстве согласятся с предложением, тогда для потребителей изменятся цены на холодное водоснабжение и водоотвод.

При этом в проекте предлагается не менять тарифы на на воду и водоснабжение и оставить их для населения на уровне 2022 года.

Какие коммунальные услуги не могут дорожать во время войны

Согласно Закону № 2479-ІХ, за который народные депутаты проголосовали в июле 2022 года, в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после, украинцы не будут платить больше за:

услугу по распределению природного газа

тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку);

поставку тепловой энергии и горячей воды.

Напомним, недавно газоснабжающие компании показали, какими будуттарифы на газ в июне. Так, клиенты Нафтогаза будут платить 7,96 грн за кубометр.

Также мы рассказывали, какие льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг доступны украинцам в 2025 году. Чтобы их оформить, доход в семье на одного человека не должен превышать 4 240 грн.