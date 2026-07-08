Тарифи в Ощадбанку: з кого списують по 150 грн та як не платити

Картка в руках, банк. Фото: Freepik, Ощадбанк. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У державній фінустанові "Ощадбанк" зросла вартість обслуговування рахунків, за якими не спостерігається жодної активності протягом певного періоду. Відомо, коли передбачається стягнення відповідної щомісячної комісії та як унинути сплати.



Про це інформують Новини.LIVE із посиланням на матеріали банку.

Обслуговування неактивних карт в Ощадбанку

У разі, якщо картка важлива, однак клієнт рідко нею користується, не варто допускати ситуації, коли банк почне вважати рахунок неактивним.

За інформацією банку, клієнти, які мають незакриті банківські рахунки та не користуються ними, зобов'язані платити щомісяця комісію за "обслуговування неактивного карткового рахунку".

Згідно з правилами фінустанови, передбачається стягнення 150 грн/міс., якщо за картковим рахунком упродовж року не відбулося жодних операцій. Однак, якщо на залишку недостатньо коштів, то під час стягнення комісії спишеться лише наявна сума, без виникнення заборгованості.

Як не платити комісію за неативні рахунки в Ощадбанку

За даними банку, рахунок може вважатися неактивним лише у разі, коли за ним не здійснюється жодних списань чи зарахування коштів протягом 12 місяців (окрім списання комісій, а також переказів з/на віртуальну картку).

Клієнти можуть уникнути сплати комісії за обслуговування неактивного банківського рахунку тільки за таких умов:

у разі відкриття онлайн-депозиту у застосунку/веббанкінгу "Ощад 24/7";

розрахунку карткою мінімум раз за пів року;

у разі повноцінного закриття рахунку.

Іноді достатньо раз на три місяці поповнювати мобільний телефон на кілька гривень з конкретної карти чи виконувати інші фінансові операції, щоб уникнути списань.

Щодо закриття рахунку, то йдеться про візит до відділення фінустанови, а не просто деактивації картки у застосунку.

Для цього необхідно особисто написати відповідну заяву. Касир повинен видати залишок коштів з картки або їх можна переказати через застосунок. Важливо, щоб на рахунку не залишалося ані копійки грошей, оскільки закриття буде неможливе.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що клієнтам Ощадбанку пояснили, як перейти на інший фінансовий номер телефону дистанційно. Така послуга актуальна тим, хто перебуває за кордоном. У банку зауважили, що такий підхід можливий, однак не всі мобільні номери підходять для заміни.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що Ощадбанк може блокувати соцвиплати на рахунках за арештом. Для отримання доступу потрібно мати дозвіл від виконавчої служби. Клієнти, які перебувають за кордоном, мають з цим труднощі, оскільки виконавець надає постанови банкам з обмеженою тривалістю часу для звернення громадян до відділення.