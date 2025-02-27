Тарифы на коммуналку в Киеве — как подорожают услуги с 1 марта

Человек держит в руках квитанцию за коммунальные услуги. Фото: УНИАН

Жители Киева в 2025 году будут платить больше за одну из коммунальных услуг. Тариф изменится уже с 1 марта.

Какая коммунальная услуга подорожает для киевлян рассказываем в материале.

Читайте также:

В Киеве дорожает коммуналка — за что киевляне будут платить больше

Речь идет о коммунальной услуге по управлению многоквартирными домами, которая состоит из:

уборки помещений и территорий;

обслуживания внутридомовых систем дома;

обслуживания лифтов;

покупки электроэнергии для обеспечения функционирования лифтов и освещения мест общего пользования;

текущего ремонта дома.

Так, недавно на подъездах жилых домов в Оболонском районе появилось объявление о том, что город провел конкурс и выбрал управляющего многоквартирных домов, в которых не создали ОСМД. В итоге, на Оболони победителем конкурса объявили КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Оболонского района".

Фото: Новини.LIVE

Известно, что с 1 марта стоимость коммунальной услуги составит12,66 грн с НДС, за 1 кв. метр общей площади жилого или нежилого помещения в доме.

Как изменились тарифы услуги ЖКХ за год

По информации Государственной службы статистики, по состоянию на начало 2025 года средняя цена на воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива стала больше более чем на 19%, если сравнивать с аналогичным периодом в 2024 году. Больше всего подскочила в цене электрическая энергия — на 63%. Также за год подорожали:

на 10,3% — услуга по управлению многоквартирными домами;

на 9,6% — уборка бытовых отходов;

на 4,2% — содержание и ремонт жилья;

на 0,7% — услуга водоснабжения;

на 0,6% — услуга водоотведения.

Ранее стало известно, что в одном из украинских городов изменились правила оплаты за водоснабжение и водоотвод. При этом тарифы остались на уровне 2024 года.

Также мы писали, что для украинцев пока не изменится цена на газ. Все потому, что законодательство не позволяет пересмотр тарифа.