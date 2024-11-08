Повысят ли цены на свет, газ и воду в следующем году — в НБУ объяснили, что будет с тарифами

Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины не предусматривает изменения в тарифах на газ, отопление и горячую воду до конца 2025 года. Однако учитывая текущие трудности в энергетической отрасли, с 2026 года планируется поэтапное приближение этих тарифов к экономически обоснованному уровню.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за октябрь 2024 года.

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"На прогнозном горизонте будут постепенно повышаться акцизы и тарифы в ЖКХ, однако сроки и параметры корректировки последних являются сферой неопределенности и риском для прогноза инфляции", — пояснили в Нацбанке.

По прогнозам регулятора, если стоимость энергоносителей или тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут быстро расти, это приведет к дополнительному влиянию на уровень инфляции. Также возникнет необходимость увеличения объема субсидий для населения.

"Зато продолжительная отсрочка решений по повышению тарифов на услуги ЖКХ приведет к более низкому уровню инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшить финансовое состояние государственных энергокомпаний. Это будет усиливать риски нестабильности на энергетическом рынке, ухудшить инвестиционный потенциал отрасли, тогда как ценовое давление будет отложено" , — отметили в НБУ.

Что еще стоит знать

Напомним, недавно народный депутат Украины Богдан Кицак предупредил о вероятном росте тарифов на электричество. По мнению нардепа, речь идет о повышении цены до 6,5 грн/кВт-ч из-за евроинтеграционных требований.

Мы также писали, что согласно обновленному прогнозу Нацбанка за октябрь 2024 года, цены в Украине будут расти в ближайшие месяцы из-за нескольких факторов. Среди них влияние на рынок продовольственных товаров, рост бюджетных расходов, высокие темпы роста заработных плат и увеличение энергодефицита во время отопительного сезона.