Тарифи на послуги ЖКГ — у Мінфіні уточнили деталі вимоги МВФ з підвищення

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Україна днями оновила Меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ), де йшлося про можливість підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Зараз з'явилися деякі деталі щодо цієї вимоги.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час ефіру телемарафону "Єдині новини".

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Деталі пропозицій МВФ

Міністр фінансів зазначив, що в угоді, яку підписала Україна з МВФ, немає чіткої вимоги щодо підвищення тарифів на комунальні послуги. Водночас там містяться пропозиції забезпечити такі умови, що ринок енергетики був цікавим для бізнесу.

"Немає чіткого зобов'язання підняти тарифи. Там є ширша рамка, як створити умови, щоб ринок енергетики був цікавим для бізнесу, щоб ми зараз могли компенсувати дефіцит електроенергії, тому що це питання зараз є надзвичайно актуальним", — повідомив Марченко.

Також пояснив, що нині між тарифами та обсягом споживання потрібно враховувати саме потребу в компенсації обсягу генерації. Це питання на сьогодні дуже критичне.

"Є незалежна комісія, яка здійснює тарифоутворення на цьому ринку, і тут питання, наскільки додаткове підвищення можуть сприйняти громадяни", — повідомив він.

Що прописано у Меморандумі

З червня 2024 року влада України підвищила тарифи на електрику до 4,32 гривні за кіловат-годину. Він діятиме цілий рік.

Днями уряд оновив угоду з МВФ, де в одному з пунктів угоди включені зобов'язання з підвищення тарифів на газ та електроенергію для побутових споживачів.

Зокрема, у документі описали, як відбуватиметься реформа енергетики. З-поміж іншого мають намір підвищити тарифи на газ та електроенергію. Проте це може статися після війни. Водночас, як саме зросте ціна, не зазначено. Є вимога захистити деякі категорії громадян.

"Коли війна закінчиться, програма реформ в енергетиці потребуватиме, зокрема, відновлення та посилення конкуренції в гуртовій та роздрібній торгівлі на ринку газу", — йдеться в угоді.

Зазначається, що задля забезпечення стійкості системи потрібно поступово підвищувати тарифи на природний газ та електрику для покриття витрат.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Росія нищенням теплових електростанцій ракетними атаками підштовхує Україну до децентралізації системи. З одного боку, це дозволить зробити сферу енергетики більш стійкою, а з іншого — призвести до дорожнечі тарифу.

Також ми писали, що Верховна Рада розглядає питання можливого підняття тарифів на газ цієї осені. Також можуть підвищити й ціни на електроенергію до семи гривень.