Тарифы на услуги ЖКХ — в Минфине уточнили детали требования МВФ по повышению

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украина на днях обновила Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), где речь шла о возможности повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас появились некоторые детали по этому требованию.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время эфира телемарафона "Єдині новини".

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Детали предложений МВФ

Министр финансов отметил, что в соглашении, которое подписала Украина с МВФ, нет четкого требования по повышению тарифов на коммунальные услуги. В то же время там содержатся предложения обеспечить такие условия, чтобы рынок энергетики был интересен для бизнеса.

"Нет четкого обязательства поднять тарифы. Там есть более широкая рамка, как создать условия, чтобы рынок энергетики был интересен для бизнеса, чтобы мы сейчас могли компенсировать дефицит электроэнергии, потому что этот вопрос сейчас чрезвычайно актуален", — сообщил Марченко.

Также пояснил, что сейчас между тарифами и объемом потребления следует учитывать именно потребность в компенсации объема генерации. Этот вопрос на сегодняшний день очень критический.

"Есть независимая комиссия, которая осуществляет тарифообразование на этом рынке, и здесь вопрос, насколько дополнительное повышение могут воспринять граждане", — сообщил он.

Что прописано в Меморандуме

С июня 2024 года власти Украины повысили тарифы на электричество до 4,32 гривны за киловатт-час. Он будет действовать круглый год.

На днях правительство обновило соглашение с МВФ, где в один из пунктов соглашения включены обязательства по повышению тарифов на газ и электроэнергию для бытовых потребителей.

В частности, в документе описали, как будет проходить реформа энергетики. Среди прочего, намерены повысить тарифы на газ и электроэнергию. Однако это может произойти после войны. В то же время, как именно вырастет цена, не указано. Есть требование поддержать некоторые категории граждан.

"Когда война закончится, в программе реформ в энергетике потребуется, в частности, возобновление и усиление конкуренции в оптовой и розничной торговле на рынке газа", — говорится в соглашении.

Отмечается, что для обеспечения устойчивости системы нужно постепенно повышать тарифы на газ и электричество для покрытия расходов.

Что еще стоит знать

Напомним, Россия уничтожением тепловых электростанций ракетными атаками подталкивает Украину к децентрализации системы. С одной стороны, это позволит сделать сферу энергетики более устойчивой, а с другой — привести к дороговизне тарифа.

Также мы писали, что Верховная Рада рассматривает вопрос о возможном поднятии тарифов на газ этой осенью. Также могут повысить цены на электроэнергию до семи гривен.