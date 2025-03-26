Ціни на електрику з 1 квітня — скільки коштуватиме 1 кВт-год для українців

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні в останній місяць опалювального сезону 2024-2025

тариф на електричну енергію для населення не зміниться. З 1 квітня вартість становитиме 4,32 грн за кВт-год, а дехто платитиме удвічі менше.

Це передбачено урядовою постановою №632.

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Так, у квітні можливістю платити менше за електроенергію наділені власники багатозонних лічильників. Зокрема, двозонний прилад у період з 23.00 до 07.00 дозволить платити тільки половину від загальної вартості — 2,16 грн. Перейти на багатозонний лічильник може будь-який споживач електроенергії, звернувшись до постачальника.

Також є тризонні лічильники, які передбачають три градації тарифів:

з 23.00 до 07.00 — 1,728 грн за 1 кВт-год;

з 7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00 — 4,34 грн за 1 кВт-год;

з 8:00-11:00, 20:00-22:00 — 6,48 грн за 1 кВт-год.

Вже з 1 травня скасують спецтариф на електрику для тих, у кого є електроопалення. Нині тариф для них становить 2,64 грн за кВт-год за 2 тис. кВт-год в місяць (з 2001 кВт-год — діє повний тариф). У січні 2025 року в країні оновили механізм застосування ціни для споживачів з електроопаленням. Так, з 1 жовтня до 30 квітня діють наступні тарифи:

для обсягу споживання до 2 тис. кВт-год включно — 2,64 грн за кВт-год,

для обсягу споживання понад 2 тис. кВт-год — 4,32 грн за кВт-год.

Що буде з тарифами на електроенергію

У Комітеті з енергетики Верховної Ради раніше заявили, що поки що питання підвищення тарифів на електрику для населення не підіймають.

Проте можуть переглянути ціну електричної енергії на ринку у 2025 році. Так, у Комітеті з енергетики заявили про необхідність її підвищення, наполягаючи на першочерговому перегляді верхнього прайс-кепа.

Причиною запровадження нових цін називають питання енергобезпеки, адже нинішні цінові "обмеження на ринку заважають залученню імпортерів".

Раніше ми розповідали, що Україні може стати на одну комунальну квитанцію менше. Однак її планують скасувати тимчасово.

Також писали про те, як менше платити за комунальні послуги, якщо в квартирі чи будинку ніхто не живе. Для цього потрібно написати заяву в організацію, що надає відповідні послуги.