Цены на электричество с 1 апреля — сколько будет стоить 1 кВт-ч для украинцев

Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в последний месяц отопительного сезона 2024-2025

тариф на электрическую энергию для населения не изменится. С 1 апреля стоимость составит 4,32 грн за кВт-ч, а некоторые граждане будут платить вдвое меньше.

Это предусмотрено правительственным постановлением №632.

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Так, в апреле возможностью платить меньше за электроэнергию наделены владельцы многозонных счетчиков. В частности, двухзонный прибор в период с 23.00 до 07.00 позволит платить только половину от общей стоимости — 2,16 грн. Перейти на многозонный счетчик может любой потребитель электроэнергии, обратившись к поставщику.

Также есть трехзонные счетчики, которые предусматривают три градации тарифов:

с 23.00 до 07.00 — 1,728 грн за 1 кВт-ч;

с 7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00 — 4,34 грн за 1 кВт-ч;

с 8:00-11:00, 20:00-22:00 — 6,48 грн за 1 кВт-ч.

Уже с 1 мая отменят спецтариф на электричество для тех, у кого есть электроотопление. Сейчас тариф для них составляет 2,64 грн за кВт-ч за 2 тыс. кВт-ч в месяц (с 2001 кВт-ч — действует полный тариф). В январе 2025 года в стране обновили механизм применения цены для потребителей с электроотоплением. Так, с 1 октября до 30 апреля действуют следующие тарифы:

для объема потребления до 2 тыс. кВт-ч включительно — 2,64 грн за кВт-ч,

для объема потребления свыше 2 тыс. кВт-ч — 4,32 грн за кВт-ч.

Что будет с тарифами на электроэнергию

В Комитете по энергетике Верховной Рады ранее заявили, что пока вопрос повышения тарифов на электричество для населения не поднимают.

Однако могут пересмотреть цену электрической энергии на рынке в 2025 году. Так, в Комитете по энергетике заявили о необходимости ее повышения, настаивая на первоочередном пересмотре верхнего прайс-кэпа. Причиной введения новых цен называют вопрос энергобезопасности, ведь нынешние ценовые "ограничения на рынке мешают привлечению импортеров".

Ранее мы рассказывали, что Украине может стать на одну коммунальную квитанцию меньше. Однако ее планируют отменить временно.

Также писали о том, как меньше платить за коммунальные услуги, если в квартире или доме никто не живет. Для этого нужно написать заявление в организацию, предоставляющую соответствующие услуги.