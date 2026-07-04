Тарифи можуть здорожчати у 4 рази: де куб води коштуватиме 100 гривень

Жінка миє руки під краном, людина заповнює квитанції, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

У Львові пропонують кардинально переписати тарифи на воду. У "Львівводоканалі" наполягають, що наразі жителі міста платять чи не найменшу ціну, на відміну від інших міст. Через це комунальне підприємство отримує серйозні збитки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Львівської міської ради.

Тарифи на воду у Львові у липні

Споживачі за один кубометр води сплачують 25,88 гривень. Цей тариф не переглядали з початку 2022 року, і він є одним із найнижчих серед великих міст України.. У 2026 році громадам надали право самостійно визначатися з тарифами на водопостачання.

Якими можуть бути тарифи на воду

У "Львівводоканалі" зауважують, що економічно обгрунтованим є тариф у розмірі 100 гривень за кубометр. Однак поки що йдеться про мінімальні коригування, які допоможуть покрити операційні видатки підприємства. У міській раді зазначають, що вже отримали від підприємства нові розрахунки. Тим часом видання Zaxid.net опублікувало пропоновані "Львівводоканалом" цифри:

тариф для населення пропонується підвищити до 56,38 (36,04 гривень — водопостачання, 20,34 грн — водовідведення). У липні тариф становить — 25,88 гривень;

для юридичних осіб — до 56,38 гривень (36,04 гривень — водопостачання, 20,34 гривень — водовідведення). Зараз ці послуги коштують 47,38 гривень.

гурт — 22,23 гривень (16,37 гривень — водопостачання, 5,86 грн — водовідведення).

Додамо, що станом на 4 липня нові тарифи на воду у Львові ще не затверджені.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці судяться з комунальниками через борги за комунальні послуги. Наприклад, люди захищають свої права, коли у платіжках їм пишуть суми, з якими люди не згодні. У Верховному Суді пояснили, надавачі послуг спочатку повинні перевірити, чи коректні нарахування, а вже потім вимагати від споживачів гроші.

Також Новини.LIVE писали, що послуга з розподілу газу може стати безплатною для деяких українців. Такий привілей хочуть надати жителям багатоповерхівок, газова інфраструктура яких була пошкоджена під час російських атак.