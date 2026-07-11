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Головна Фінанси Тарифи, ліміти та зняття готівки в Ощаді: умови для пенсіонерів

Тарифи, ліміти та зняття готівки в Ощаді: умови для пенсіонерів

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 06:01
Пенсійні картки в Ощадбанку: які тарифи, ліміти та умови зняття готівки
Чоловік похилого віку зі смартфоном, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році державний "Ощадбанк", який вважається другим за кількістю власників пенсійних карток (понад 30%) в країні, підтримує таку популярність спеціальними умовами обслуговування окремої категорії клієнтів. Відомо, які передбачені основні тарифи, ліміти та умови зняття готівки з пенсійних карток.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на матеріали банку.

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Головні переваги пенсійних карток Ощадбанку 

У банку зауважують, що для громадян, які належать до окремих соціальних категорій, відкривають "Картки для виплат". Йдеться про рахунок, що призначений для нарахування різноманітних виплат від держави.

Ключові відмінності та переваги з-поміж інших продуктів полягають у наступному:

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  1. Безплатному оформленні та обслуговуванні;
  2. Вільному поповненні рахунку в мережі Ощадбанку з використанням картки без комісій;
  3. Безкоштовному знятті готівки через каси та банкомати Ощаду;
  4. Підвищених відсоткових ставках за накопичувальним рахунком;
  5. Зручній оплаті комунальних послуг в "Ощад 24/7" та мобільному застосунку.

Термін дії пенсійних карток такий самий, як і звичайних: відкривають на три роки, проте через воєнний стан автоматично пролонгують для більш зручного користування, навіть якщо термін дії сплив.

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Як зазначають у фінустанові, громадяни можуть в Ощаді відкрити й інші банківські продукти: кредитні, картки АТБ, картки киянина, картки для виплат та преміальні. Фінустанова пропонує лояльні тарифи, цілодобову підтримку 24/7 та простий у навігації банкінг "Ощад 24/7".

Які передбачені тарифи, ліміти та правила зняття готівки   

В Ощадбанку пропонують прозорі умови, відповідно до яких базові операції є безплатними для клієнтів. Це дає змогу користуватися коштами без прихованих втрат.

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Згідно із загальними тарифами, для пенсійних карток передбачені такі умови:

  • відкриття рахунку/випуск іменної картки — безплатне;
  •  поповнення у мережі Ощад з карткою — без сплати;
  • внесення коштів без картки (за номером) — 1% від обсягу суми;
  • зняття готівкових коштів в мережі Ощадбанку — без сплати;
  • видача готівки через інші банкомати — до 10 тис. грн за місяць без сплати, і 1% від суми + 5 грн понад ліміт;
  • платежі у мобільному Ощаді — безплатно;
  • здійснення платежів на карти Ощадбанк за номером телефону — 3 грн;
  • платежі на рахунок іншого банку — 0,5% від суми у застосунку;
  • поповнення номера мобільного — 3 грн;
  • сповіщення через SMS/Viber — 15 грн/10 грн на місяць відповідно.

Також є можливість відкрити пенсійний депозит за карткою та отримувати 3–6% доходу за розміщення грошей на накопичувальній частині рахунку. Виплата відсотків відбуватиметься щомісяця.

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Ліміти за картками від НБУ для всіх банківських рахунків: 

  • 100 тис. грн на зняття готівки за день;
  • 100 тис. грн на перекази на карти інших фізосіб на місяць.

Тарифи за кордоном будуть дещо інші: зокрема, за зняття готівки  передбачена комісія у 1,5% від суми +35 грн.

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Раніше Новини.LIVE писали про те, що у ПФУ розповіли, як через портал направити заяву на переведення нарахування пенсії з пошти на банківську картку Ощадбанку. Зокрема, така можливість може знадобитися тим, хто змушений переїздити в інший регіон під час війни чи за межі країни. 

Також Новини.LIVE писали, яку інформацію повинні подати пенсіонери Ощадбанку цього року. За даними банку, всі клієнти повинні з певною регулярністю надавати актуальні відомості. Громадяни повинні перевірити та оновити інформацію в анкеті-опитувальнику, зокрема, щодо максимальних обсягів надходжень за місяць. Також треба вказати адресу реєстрації та фактичну адресу проживання. 

пенсії Ощадбанк банки
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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