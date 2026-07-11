Пенсионные карты в Ощадбанке: тарифы, лимиты и условия снятия наличных

Пожилой мужчина со смартфоном, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году государственный "Ощадбанк", который считается вторым по количеству владельцев пенсионных карт (более 30%) в стране, поддерживает такую популярность благодаря специальным условиям обслуживания отдельной категории клиентов. Известно, какие предусмотрены основные тарифы, лимиты и условия снятия наличных с пенсионных карт.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы банка.

Основные преимущества пенсионных карт Ощадбанка

В банке отмечают, что для граждан, принадлежащих к отдельным социальным категориям, открывают "Карты для выплат". Речь идет о счете, предназначенном для начисления различных выплат от государства.

Ключевые отличия и преимущества по сравнению с другими продуктами заключаются в следующем:

Бесплатном оформлении и обслуживании; Свободном пополнении счета в сети Ощадбанка с использованием карты без комиссий; Бесплатном снятии наличных через кассы и банкоматы "Ощадбанка"; Повышенных процентных ставках по накопительному счету; Удобной оплате коммунальных услуг в "Ощад 24/7" и мобильном приложении.

Срок действия пенсионных карт такой же, как и у обычных: их открывают на три года, однако из-за военного положения автоматически продлевают для более удобного использования, даже если срок действия истек.

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Как отмечают в финучреждении, граждане могут открыть в "Ощаде" и другие банковские продукты: кредитные карты, карты АТБ, карты киевлянина, карты для выплат и премиальные карты. Финучреждение предлагает лояльные тарифы, круглосуточную поддержку 24/7 и удобный в навигации банкинг "Ощад 24/7".

Какие тарифы, лимиты и правила снятия наличных

В Ощадбанке предлагают прозрачные условия, согласно которым базовые операции являются бесплатными для клиентов. Это позволяет пользоваться средствами без скрытых потерь.

Согласно общим тарифам, для пенсионных карт предусмотрены следующие условия:

открытие счета/выпуск именной карты — бесплатно;

пополнение в сети Ощад с помощью карты — бесплатно;

внесение средств без карты (по номеру) — 1% от суммы;

снятие наличных средств в сети Ощадбанка — бесплатно;

выдача наличных через другие банкоматы — до 10 тыс. грн в месяц без комиссии, и 1% от суммы + 5 грн сверх лимита;

платежи в мобильном приложении Ощадбанка — бесплатно;

осуществление платежей на карты Ощадбанка по номеру телефона — 3 грн;

платежи на счет другого банка — 0,5% от суммы в приложении;

пополнение номера мобильного телефона — 3 грн;

уведомления через SMS/Viber — 15 грн/10 грн в месяц соответственно.

Также есть возможность открыть пенсионный депозит по карте и получать 3–6% дохода за размещение средств на накопительной части счета. Выплата процентов будет производиться ежемесячно.

Лимиты по картам от НБУ для всех банковских счетов:

100 тыс. грн на снятие наличных в день;

100 тыс. грн на переводы на карты других физических лиц в месяц.

Тарифы за рубежом будут несколько иными: в частности, за снятие наличных предусмотрена комиссия в размере 1,5% от суммы +35 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в ПФУ рассказали, как через портал подать заявление на перевод начисления пенсии с почты на банковскую карту "Ощадбанка". В частности, такая возможность может понадобиться тем, кто вынужден переезжать в другой регион во время войны или за пределы страны.

Также Новини.LIVE писали, какую информацию должны предоставить пенсионеры Ощадбанка в этом году. По данным банка, все клиенты должны с определенной регулярностью предоставлять актуальные сведения. Граждане должны проверить и обновить информацию в анкете-опроснике, в частности, относительно максимальных объемов поступлений в месяц. Также необходимо указать адрес регистрации и фактический адрес проживания.