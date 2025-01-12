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Тариф на свет с 1 февраля — сколько будем платить за киловатт

12 января 2025 12:17
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Тарифы на коммуналку в 2025 году — будем ли платить больше за свет с февраля
Девушка держит в руках платежку за ЖКУ. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Тариф на электроэнергию для украинцев с 1 февраля 2025 года останется без изменений. То есть, бытовые потребители, как и раньше, будут платить 4,32 грн за 1 потребленный кВт в час.

Об этом в ответ на запрос народного депутата Алексея Кучеренко сообщили в Министерстве энергетики Украины.

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Тариф на свет с 1 февраля — сколько будут платить украинцы 

Итак, по информации ведомства, тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет меняться по крайней мере до 30 апреля 2025 года. Это закреплено постановлением Кабмина Украины №632. Будут ли менять цену на свет после этой даты пока неизвестно.

Каков сейчас тариф на свет для украинцев 

Сейчас граждане платят по 4,32 грн за кВт в час. Цена является постоянной и не зависит от объемов потребления и является фиксированной для:

  • общежитий;
  • садоводческих товариществ;
  • дачных и гаражных кооперативов;
  • жителей многоквартирных и частных домов;

Как платить за свет меньше

Сэкономить на счетах за электроэнергию могут потребители, которые установили двухзонные счетчики. Для таких граждан действует так называемый "ночной тариф", поэтому с 23:00 до 7:00 они платят за электроэнергию только 2,16 грн/кВт-час. Установка такого счетчика окупается за пять месяцев.

Напомним, что последний раз тариф на электроэнергию пересматривали летом 2024 года. После изменений внутренние потребители начали платить за электроэнергию в четыре раза больше.

Также ранее мы писали, что украинцы будут платить больше за транспортировку газа. Тариф изменился после того, как Украина отказалась транспортировать российский газ в Европу по своей инфраструктуре.

тарифы коммунальные услуги отопительный сезон электроэнергия свет

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