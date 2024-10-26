Тариф на електроенергію для побутових споживачів у листопаді

Тариф на світло з 1 листопада — скільки доведеться платити
Тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться незмінним у листопаді. Поточна ціна буде чинною щонайменше до травня 2025 року.
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Тариф на світло в листопаді
Проте існують певні категорії споживачів, які можуть сплачувати менше. Це стосується власників двозонних лічильників, для яких тариф розділяється на дві частини:
- денний тариф — з 7:00 до 23:00 — становить 4,32 гривні за кіловат-годину;
- нічний — з 23:00-7:00 — 2,16 гривні за кіловат-годину.
Крім того, знижений тариф застосовується до власників електроопалювальних установок, якщо їхнє споживання не перевищує 2000 кіловат-годин на місяць. Для цієї категорії споживачів пільговий тариф становить 2,64 гривні за кіловат-годину.
Нагадаємо, Новини.LIVE розповіли, як правильно економити електроенергію та скільки світла в середньому споживають побутові прилади.
Також нардеп від групи "Відновлення України" Володимир Мороз розповів, що в Україні триває підготовка енергетичної системи до зимового періоду. Внаслідок російських атак частка теплової електроенергії зменшилася з 27% до лише 5%.
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