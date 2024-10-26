Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в ноябре

Платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей остается неизменным в ноябре. Текущая цена будет действовать, по меньшей мере, до мая 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

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Однако существуют определенные категории потребителей, которые могут платить меньше. Это касается владельцев двухзонных счетчиков, для которых тариф разделяется на две части:

дневной тариф — с 7:00 до 23:00 — составляет 4,32 гривны за киловатт-час;

ночной — с 23:00-7:00 — 2,16 гривны за киловатт-час.

Кроме того, сниженный тариф применяется к владельцам электроотопительных установок, если их потребление не превышает 2000 киловатт-часов в месяц. Для этой категории потребителей льготный тариф составляет 2,64 гривны за киловатт-час.

Напомним, Новини.LIVE рассказали, как правильно экономить электроэнергию и сколько света в среднем потребляют бытовые приборы.

Также нардеп от группы "Восстановление Украины" Владимир Мороз рассказал, что в Украине идет подготовка энергетической системы к зимнему периоду. Вследствие российских атак доля тепловой электроэнергии уменьшилась с 27% до лишь 5%.