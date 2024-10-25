Як правильно економити електроенергію в Україні. Скільки електроенергії споживають побутові прилади

Лічильник електроенергії. Фото: f1g.fr

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В наш час особливо важливо економно підходити до використання електроенергії. По-перше, в Україні зруйнована, пошкоджена або захоплена значна частина генерації й надмірні навантаження можуть привести до нових блекаутів. А по-друге, чинні тарифи на світло в Україні так чи інакше змусять відповідально ставитися до споживання електроенергії. Або ж платити досить великі гроші по рахунках за світло.

Новини.LIVE розповідають, як правильно економити електроенергію та скільки світла в середньому споживають побутові прилади.

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Скільки коштує електроенергія в Україні

З 1 червня 2024 року для побутових споживачів електроенергія коштує 4,32 грн за кВт-год. При використанні двозонного лічильника нічний тариф становитиме 2,16 грн за кВт-год. Ці тарифи діятимуть до кінця квітня 2025 року.

Крім того, у період з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року власники електричних опалювальних систем зможуть скористатися пільговим тарифом. У такому разі ціна становитиме 2,64 грн за кВт-год, якщо місячне споживання не перевищує 2000 кВт-год.

При цьому Національний банк України прогнозує у 2025 році підвищення тарифів на комунальні послуги. Електроенергію не стане виключенням. Основні причини зростання цін пов'язані з труднощами в енергетичному секторі та дефіцитом державного бюджету.

Голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв передбачає, що до кінця опалювального сезону, а можливо й раніше, вартість одного кіловату для населення сягне 4,7 грн.

Скільки електроенергії в середньому споживають побутові електроприлади

Скільки електроенергії в середньому споживають побутові електроприлади. Інфографіка: Новини.LIVE

Як правильно економити електроенергію

Використовуйте ноутбук

Використовуйте ноутбук, а не настільний комп'ютер. Ноутбуки споживають у середньому від 20 до 50 Вт електроенергії, тоді як настільні комп'ютери від 60 до 200 Вт. Це пов'язано з тим, що ноутбуки працюють від батареї, а настільні комп'ютери постійно підключені до джерела живлення та безперервно споживають енергію.

Не забувайте відключати ноутбук та док-станцію від мережі після повної зарядки. Це не тільки знижує енергоспоживання, але й допомагає оптимально використовувати батарею ноутбука, продовжуючи термін її служби.

Вимикайте прилади

Вимикайте всі прилади з розеток коли виходите з дому. Фантомне навантаження, або "вампірська енергія", — це електрика, яку споживають пристрої, коли вони вимкнені або перебувають у сплячому режимі, але залишаються підключеними до мережі.

Багато електронних пристроїв та офісного обладнання, такого як комп'ютери, принтери та зарядні пристрої для телефонів, продовжують споживати енергію навіть у сплячому режимі. Фантомне навантаження може становити до 15% загального споживання електроенергії.

Використовуйте світлодіодні лампи

Світлодіодні (LED) лампи служать довше, ніж лампи розжарювання або галогенні лампи. Вони енергоефективні, дуже довговічні та економлять ваші гроші. Крім того, світлодіодні лампи менше нагріваються, що робить їх безпечнішими для використання в домашніх умовах.

Заряджайте телефон в авіарежимі

Під час заряджання перемикніть телефон в авіарежим. У цьому режимі телефон не буде витрачати енергію на пошук сигналу стільникових веж та визначення місцезнаходження за допомогою GPS.

Чим вища яскравість екрана, тим більше енергії споживається, а вібрація споживає більше енергії, ніж мелодія виклику. Використання режиму низького споживання допомагає економити заряд батареї та зменшує споживання. Крім того, намагайтеся не використовувати телефон під час заряджання, щоб процес проходив швидше та ефективніше.

Переведіть бойлер в економний режим

Важливо знати, як економити електроенергію під час використання бойлера. По-перше, встановіть бойлер в економний режим, щоб зменшити споживання енергії. Один раз на тиждень підвищуйте температуру до 90 градусів, щоб запобігти розмноженню бактерій усередині бака.

Не забувайте регулярно обслуговувати бойлер, оскільки ТЕН може покриватися накипом, що збільшує споживання електроенергії. Також не варто вимикати бойлер від розетки; краще, щоб він підтримував задану температуру, так він споживатиме менше електроенергії.

Утепліть приміщення

Подбайте про утеплення вашого приміщення, щоб зменшити небажаний витік тепла. Двокамерні вікна, відсутність щілин та утеплення фасаду допоможуть знизити витрати на опалення, хай то будуть електричні обігрівачі або централізоване опалення.

Повністю завантажуйте пральну та посудомийну машини

Правильна експлуатація пральної та посудомийної машин також допоможе уникнути перевитрати електроенергії. Завжди завантажуйте їх на повну потужність, щоб максимально ефективно використовувати енергію.

Якщо у вас стоїть вибір між ручним миттям посуду та використанням посудомийної машини, пам'ятайте, що для економії електроенергії краще мити посуд вручну. Посудомийна машина заощаджує більше води, але не електроенергії.

Правильно користуйтесь чайником

Ефективне використання електрочайника — це теж дієвий спосіб економії електроенергії. Кип'ятіть лише необхідну кількість води, а не повний чайник, якщо вам потрібна лише одна чашка. Також можна закип'ятити воду і перелити в термос, щоб вона довше залишалася теплою, і вам не доводилося її знову підігрівати.

Нагадаємо, у ДТЕК відзвітували про підготовку до зими. Енергетики відновлювали пошкоджені генерації та проводили роботи зі зміцнення електромереж.

Також ми писали, чи вплинуть перші заморозки на електропостачання. За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, на енергосистему України найбільше впливають тривалі зниження температур, оскільки це викликає значне збільшення споживання, що може позначитися на її роботі.