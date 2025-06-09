Коммунальные услуги с 1 сентября в Украине — сколько будет стоить электроэнергия

Коммунальные квитанции и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские потребители с 1 сентября 2025 года будут платить за электроэнергию по фиксированному тарифу, утвержденному Кабинетом Министров. Речь идет о действии нового постановления "О внесении изменений в постановление КМУ от 5 июня 2019 года №483".

Это предусматривает постановление №480 от 29 апреля 2025 года.

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Правительство в этом году не стало пересматривать стоимость электрической энергии для граждан, как было в предыдущие два года, когда ежегодно ресурс дорожал почти на 70%.

Согласно документу, для населения закреплены текущие расценки на электроэнергию как минимум до 31 октября 2025 года. Таким образом, в течение всего лета украинцы будут платить за свет по 4,32 грн за 1 кВт-ч. Такой же тариф будет действовать и в сентябре и октябре текущего года.

"В пункте 2 постановления цифры и слова "30 апреля 2025 года" заменить цифрами и словами "31 октября 2025 года", — отмечается в приложении к постановлению №480.

Скриншот постановления. Источник: Кабмин

Семьи, проживающие в домах с газовыми плитами и централизованным снабжением горячей водой, уровень потребления которых не превышает 190 кВт-ч в месяц (соцнорма в 70 кВт-ч на одного члена домохозяйства + дополнительно 30 кВт-ч на каждого человека), заплатят за электричество около 820 грн.

Как платить меньше за электроэнергию

Граждане могут экономить на оплате за электроэнергию, перейдя на льготный тариф "день-ночь". Подать заявку на обустройство двухзонного счетчика потребители могут через местного оператора системы распределения электроэнергии.

Тарифы для двухзонных счетчиков действуют следующие:

с 07:00 до 23:00 часов — 4,32 грн за кВт-час;

с 23:00 до 07:00 часов — 2,16 грн за кВт-ч.

Ранее мы рассказывали, сколько заплатят украинцы за газ в июне 2025 года. Нафтогаз утвердил цену в 7,96 грн за кубометр на длительный срок.

Также мы писали, что иногда оплата за распределение природного газа не засчитывается из-за допущенных ошибок при расчете. Гражданам советуют в таком случае обращаться в "Газсети" с заявлением и копией квитанции об оплате.