Ціни на сою — за скільки продають тонну агрокультури

Гроші у руках та на столі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ціни на сою в Україні сильно залежать від того, які тенденції панують на світовому агроринку. У 2025 році ситуація з вартістю агрокультур змінюється мало не щодня.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, як і чому змінюються ціни на сою у березні.

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Ціни на сою — чому змінюється вартість

За інформацією аналітиків у Telegram-каналі Spike Brokers, на ринку сої станом на зараз не відбуваються якісь суттєві зміни. Цьому є просте пояснення — обмежена пропозиція щодо купівлі та продажу.

"Фермери стримують продажі через невигідні ціни, тоді як покупці не готові платити більше через низькі ціни на зовнішньому ринку. Це створює глухий кут на ринку", — йдеться у повідомленні.

Ціни на сою — скільки коштує тонна культури

Вартість формується від цін на:

транспорт;

сільськогосподарську техніку;

перевезення вантажів;

посівні матеріали.

За даними на профільному порталі Tripoli.land, станом на 18 березня тонну сої можна купити за 18 092 грн.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: скільки коштує соя в Україні

Зауважимо, що ціни на сою впродовж тижня якщо й змінювалися, то не кардинально. Так, 10 березня агрокультура коштувала 18 071 грн, але вже наступного дня відбулося подорожчання до 18 091 грн. Така ціна трималася до 13 березня, після чого відбулося нове подорожчання — до 18 097 грн.

Однак вже 15 числа тонна сої подешевшала на 5 грн — до 18 092 грн. Така ціна на сою тримається й досі.

Раніше ми розповідали, що очікує на експорт українських агрокультур у 2025 році. В ЄС вже влітку можуть погодити важливе рішення щодо постачання з України. Також ми писали, що Україна відновила агроторгівлю з Китаєм. Фермери постачатимуть, зокрема, горох.