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Мировые цены на пшеницу снижаются — при чем здесь война в Украине

20 марта 2025 06:30
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Цены на пшеницу - как меняется мировой рынок зерна
Колоски пшеницы на руке. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

На фоне переговоров о возможном прекращении огня на фронте в Украине, цены на пшеницу на мировом рынке начали снижаться. Однако падение пока не является стремительным, поскольку поддержку ценам оказывают неблагоприятные погодные условия в США.

Об этом говорится в материале на сайте АПК-Информ.

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Так, котировки пшеницы на Чикагской товарной бирже (CBOT) 19 марта продолжили снижение. Причина — переговоры о возможном прекращении огня в Украине, из-за чего экспортировать как украинское, так и российское зерно, станет безопаснее.

"Но фактором поддержки цен стало ухудшение погодных условий в США: мощные ветры, которые сейчас фиксируются в юго-западных штатах, могут сильно навредить посевам пшеницы", — говорится в материале.

Между тем эксперты отмечают, что ситуация на мировых аграрных рынках остается напряженной из-за сочетания геополитических и климатических факторов.

"Возможное прекращение огня в Украине может значительно повлиять на экспортные потоки зерна, что создает дополнительное давление на цены", — пишут журналисты.

Цены на пшеницу — что происходит в Украине

Что касается ситуации с ценами на внутреннем рынке зерна, то пшеница в Украине, наоборот - дорожает. Так, в период с 11 по 20 марта, тонна зерна подорожала на 130 грн.

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Скриншот: Tripoli.land. Фото: цены на пшеницу

Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, по состоянию на 20 марта тонна пшеницы в Украине продается за 9 698 грн.

Напомним, что Евросоюз летом 2025 года планирует вернуть довоенные квоты на поставки украинских агротоваров. Объясняем, как это повлияет на импорт из Украины.

Также мы рассказывали, какая агрокультура стремительно дорожает в марте. Эксперты объяснили, почему меняются цены.

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