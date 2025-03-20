Цены на пшеницу - как меняется мировой рынок зерна

Колоски пшеницы на руке. Фото: УНИАН

На фоне переговоров о возможном прекращении огня на фронте в Украине, цены на пшеницу на мировом рынке начали снижаться. Однако падение пока не является стремительным, поскольку поддержку ценам оказывают неблагоприятные погодные условия в США.

Об этом говорится в материале на сайте АПК-Информ.

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Так, котировки пшеницы на Чикагской товарной бирже (CBOT) 19 марта продолжили снижение. Причина — переговоры о возможном прекращении огня в Украине, из-за чего экспортировать как украинское, так и российское зерно, станет безопаснее.

"Но фактором поддержки цен стало ухудшение погодных условий в США: мощные ветры, которые сейчас фиксируются в юго-западных штатах, могут сильно навредить посевам пшеницы", — говорится в материале.

Между тем эксперты отмечают, что ситуация на мировых аграрных рынках остается напряженной из-за сочетания геополитических и климатических факторов.

"Возможное прекращение огня в Украине может значительно повлиять на экспортные потоки зерна, что создает дополнительное давление на цены", — пишут журналисты.

Цены на пшеницу — что происходит в Украине

Что касается ситуации с ценами на внутреннем рынке зерна, то пшеница в Украине, наоборот - дорожает. Так, в период с 11 по 20 марта, тонна зерна подорожала на 130 грн.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: цены на пшеницу

Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, по состоянию на 20 марта тонна пшеницы в Украине продается за 9 698 грн.

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