Україна
Головна Фінанси Світло, газ і тепло можуть подорожчати — у Раді назвали причини

Світло, газ і тепло можуть подорожчати — у Раді назвали причини

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 18:28
Комунальні платежі в Україні — чи здорожчають тарифи
Квитанція за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин зробив заяву про можливе підвищення тарифів на комунальні послуги. Йдеться насамперед про електроенергію, газ та теплопостачання для населення. 

Про це він повідомив на своєму YouTube-каналі у неділю, 14 грудня.

Здорожчання комуналки

За словами Жупанина, причиною таких змін може стати тиск з боку західних партнерів, які наполягають на перегляді чинної тарифної політики. 

Жупанин зазначив, що нинішній рівень цін на комунальні послуги не покриває реальних витрат на виробництво та постачання енергії. Крім того, підвищення тарифів є вимогою Міжнародного валютного фонду, а саме від нього залежить отримання необхідної фінансової допомоги для України.

"Таке відчуття, що нас дотиснуть. Це потрібно всім розуміти. Нас дотиснуть, тобто ми відмовимося від спеццін на тепло, на газ, на тепло для населення", — заявив він.

Водночас заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підкреслив, що будь-які рішення щодо зростання тарифів мають ухвалюватися з урахуванням соціальної ситуації в країні. 

Варто зазначити, що наразі в Україні споживачі, які користуються газом від компанії "Нафтогаз", і надалі платитимуть 7,96 гривні за кубометр. Ця ціна зафіксована щонайменше до квітня 2026 року.

Незмінною залишається і вартість електроенергії. Із червня 2024 року тариф становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Для власників двозонних лічильників діє пільговий нічний тариф: у період з 23:00 до 7:00 електроенергія обходиться вдвічі дешевше — 2,16 гривні за кіловат-годину.

Водночас тарифи на теплопостачання в Україні відрізняються залежно від міста. Так, у Києві вартість однієї гігакалорії тепла становить 1 654,41 гривні, тоді як в Одесі цей показник сягає 1 813 гривень за Гкал.

Верховна Рада комунальні послуги ЖКГ електроенергія платіжка
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
