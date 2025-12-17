Коммунальные платежи в Украине — подорожают ли тарифы

Квитанция за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин сделал заявление о возможном повышении тарифов на коммунальные услуги. Речь идет прежде всего об электроэнергии, газе и теплоснабжении для населения.

Об этом он сообщил на своем YouTube-канале в воскресенье, 14 декабря.

Реклама

Читайте также:

Подорожание коммуналки

По словам Жупанина, причиной таких изменений может стать давление со стороны западных партнеров, которые настаивают на пересмотре действующей тарифной политики.

Жупанин отметил, что нынешний уровень цен на коммунальные услуги не покрывает реальных затрат на производство и поставку энергии. Кроме того, повышение тарифов является требованием Международного валютного фонда, а именно от него зависит получение необходимой финансовой помощи для Украины.

"Такое ощущение, что нас дожмут. Это нужно всем понимать. Нас дожмут, то есть мы откажемся от спеццен на тепло, на газ, на тепло для населения", — заявил он.

В то же время заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг подчеркнул, что любые решения по росту тарифов должны приниматься с учетом социальной ситуации в стране.

Стоит отметить, что в настоящее время в Украине потребители, пользующиеся газом от компании "Нафтогаз", будут и дальше платить 7,96 гривны за кубометр. Эта цена зафиксирована как минимум до апреля 2026 года.

Неизменной остается и стоимость электроэнергии. С июня 2024 года тариф составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Для владельцев двухзонных счетчиков действует льготный ночной тариф: в период с 23:00 до 7:00 электроэнергия обходится вдвое дешевле — 2,16 гривны за киловатт-час.

В то же время, тарифы на теплоснабжение в Украине отличаются в зависимости от города. Так, в Киеве стоимость одной гигакалории тепла составляет 1654,41 гривны, тогда как в Одессе этот показатель достигает 1813 гривен за Гкал.

Напомним, что ранее стало известно, как можно реструктуризировать свои долги за коммунальные платежи.

Также мы объясняли, кто может остаться без субсидии в 2026 году и почему.