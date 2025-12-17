Борги за комунальні послуги в Україні — що треба знати про реструктуризацію

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Для деяких українців оплата комунальних рахунків перетворилася у справжню проблему. Так, через повномасштабну війну та втрату платоспроможності, багатьом людям бракує грошей, тож борги за комуналку зростають.

Втім, у всіх споживачі можуть реструктуризувати свої борги, йдеться на сайті адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

Реструктуризація боргу

Про цю послугу слід говорити з компанією, яка обслуговує ваш будинок. Звернення може підготувати як споживач, так і, наприклад, очільник ОСББ.

Домовившись про процедуру боржник зможе:

знизити щомісячні платежі;

подовжити термін погашення боргу;

змінити процентні ставки й виплачувати борг буде легше.

"Така процедура може включати також відстрочку платежів або часткову амністію боргу. Це корисний інструмент, який дозволяє уникнути серйозних фінансових проблем і, в деяких випадках, навіть зберегти майно, що було обтяжене боргом", — вказується у повідомленні.

При цьому реструктуризація кожної комунальної послуги — це окрема процедура. Наприклад:

якщо йдеться про борги за світло — якщо споживач і компанія-надавач послуги домовляться, то складуть графік погашення заборгованості та сплати пені за попередні періоди.

якщо є борги за опалення — щоб виплачувати борг поступово, важливо визначити юридичну особу, з якою укладено контракт. Цю інформацію може надати саме підприємство;

якщо мова про борги за газ — умови погашення обговорюються в індивідуальному порядку;

якщо виник борг за воду — допоможе контакт-центр компанії, яка надає послугу з водопостачання. В організаціях по різному розв'язують питання з боржниками.

Як оформити реструктуризацію

Для цього треба написати звернення, вказавши:

свої особисті дані;

номер договору;

сума заборгованості;

обставини порушення вимог договору;

пропозиції щодо реструктуризації боргу.

Після надання звернення важливо дочекатися відповіді.

