Головна Фінанси Борги за світло, воду та газ — як правильно реструктуризувати

Борги за світло, воду та газ — як правильно реструктуризувати

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 08:45
Борги за комунальні послуги в Україні — що треба знати про реструктуризацію
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Для деяких українців оплата комунальних рахунків перетворилася у справжню проблему. Так, через повномасштабну війну та втрату платоспроможності, багатьом людям бракує грошей, тож борги за комуналку зростають.

Втім, у всіх споживачі можуть реструктуризувати свої борги, йдеться на сайті адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери". 

Реструктуризація боргу

Про цю послугу слід говорити з компанією, яка обслуговує ваш будинок. Звернення може підготувати як споживач, так і, наприклад, очільник ОСББ. 

Домовившись про процедуру боржник зможе: 

  • знизити щомісячні платежі;
  • подовжити термін погашення боргу;
  • змінити процентні ставки й виплачувати борг буде легше.

"Така процедура може включати також відстрочку платежів або часткову амністію боргу. Це корисний інструмент, який дозволяє уникнути серйозних фінансових проблем і, в деяких випадках, навіть зберегти майно, що було обтяжене боргом", — вказується у повідомленні.

При цьому реструктуризація кожної комунальної послуги — це окрема процедура. Наприклад:

  • якщо йдеться про борги за світло — якщо споживач і компанія-надавач послуги домовляться, то складуть графік погашення заборгованості та сплати пені за попередні періоди.
  • якщо є борги за опалення — щоб виплачувати борг поступово, важливо визначити юридичну особу, з якою укладено контракт. Цю інформацію може надати саме підприємство;
  • якщо мова про борги за газ — умови погашення обговорюються в індивідуальному порядку;
  • якщо виник борг за воду — допоможе контакт-центр компанії, яка надає послугу з водопостачання. В організаціях по різному розв'язують питання з боржниками.

Як оформити реструктуризацію

Для цього треба написати звернення, вказавши:

  • свої особисті дані;
  • номер договору;
  • сума заборгованості;
  • обставини порушення вимог договору;
  • пропозиції щодо реструктуризації боргу.

Після надання звернення важливо дочекатися відповіді.

Як повідомлялося раніше, сім'ї, у яких є троє й більше дітей, отримують держдопомогу. Так, у 2025 році вони можуть оформити пільги на комуналку. Дізнавайтесь також, чому українцям іноді повертають сплачені за комуналку гроші

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
