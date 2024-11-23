ТОП-10 кухонних знахідок до 100 грн на AliExpress — що придбати у Чорну п’ятницю

Зціджування макаронів. Фото: AliExpress

У 2024 році Чорна п'ятниця — це шанс значно зекономити на покупках. У цей час на AliExpress можна знайти безліч корисних кухонних товарів за дуже низькою ціною.

Новини.LIVE дізналися, які корисні кухонні девайси вигідно купувати на АліЕкспрес на Чорну п'ятницю.

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Серед великої кількості кухонних товарів на AliExpress важко вибрати найкраще, але деякі речі точно заслуговують на увагу. Особливо коли під час Чорної п’ятниці можна придбати їх за зниженими цінами.

Отже, ось 10 незамінних кухонних речей, які можна купити на AliExpress дуже вигідно:

Органайзер для спецій. Він допоможе організувати вашу кухню та позбутися безладу. Завдяки великому простору та регульованим відділенням, він вміщує пакети різного розміру. Легкий доступ до спецій та знімна конструкція забезпечують зручність і легкість у використанні та очищенні. Установлення без свердління забезпечує стабільність, не пошкоджуючи стіни.

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Кошик для раковини. Це зручний аксесуар для кухні та ванної кімнати. Завдяки отворам конструкції зайва рідина легко стікає, забезпечуючи сухість і чистоту. Легко кріпиться, знімається та витримує тривале використання. У кошику можна зберігати не лише губки, але й інші дрібниці: мило, ложки, овочечистку чи кухонні палички, допомагаючи підтримувати порядок.

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Чотириярусний лоток для яєць. Він ідеально підходить для зручного та компактного зберігання великої кількості яєць. Автоматична система прокручування дозволяє легко діставати яйця та забезпечує ротацію запасів, щоб старі яйця використовувались першими. Лоток заощаджує місце завдяки можливості штабелювання та підходить для кухонної шафи чи холодильника. Це стильний і функціональний аксесуар, який зберігає яйця свіжими та впорядкованими для будь-яких кулінарних потреб.

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Ніж для масла. Цей недорогий девайс чудово підходить для зручного та легкого намазування вершкового масла, шоколадного джему чи сиру на хліб. Його продумана конструкція робить процес простим і комфортним, додаючи зручності на кухні.

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Рушник для рук. Він стане незамінним помічником на кухні, особливо під час приготування, коли часто миєш руки. Його можна зручно використовувати, просто промокнувши руки, не знімаючи рушник із гачка. М’який матеріал чудово вбирає воду, забезпечуючи комфорт і швидке висихання.

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Рукавички для миття посуду. Це зручне та економне рішення для вашої кухні. Завдяки вбудованим щіткам вони можуть замінити звичайну губку, забезпечуючи ефективне очищення без зайвих зусиль. Рукавички легко піняться, що дозволяє використовувати менше мийного засобу, а їхній ергономічний дизайн забезпечує комфорт навіть під час тривалого використання. Виготовлені з якісного силікону, вони довговічні, швидко висихають і легко очищуються, стаючи незамінним помічником у вашому домі.

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Зручний ніж для чищення овочів та фруктів, який вдягається на палець. Цей кухонний помічник забезпечує комфорт під час готування. Компактний дизайн дозволяє легко очищувати шкірку, зберігаючи ваші руки чистими та зменшуючи витрати часу.

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Часникодавка. Це зручний та практичний кухонний гаджет. Просто помістіть зубчики часнику всередину, поверніть частини пристрою, і ви отримаєте дрібно подрібнений часник швидко та без зайвих зусиль.

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Кліпси для зберігання їжі. У наборі 10 яскравих і стильних кліпс, які не лише піднімають настрій, а й допомагають сортувати продукти. Виготовлені з міцного пластику, придатного для багаторазового використання, вони герметично закривають пакети, захищаючи їжу від вологи та комах. Ідеально підходять для кухні, офісу чи подорожей, дозволяючи зберігати сухі продукти, снеки або навіть корм для домашніх тварин.

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Слайсер для овочів. Це найдорожчий девайс, який має досить широку сферу експлуатації, він доступний і універсальний для вирішення різних завдань: від 14 до 16 функцій в одному приладі. Все залежить від вибраної модифікації. Пристрій має грати, кухонний подрібнювач, овочерізку, може нарізати кубиками тощо.

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На AliExpress у Чорну п’ятницю можна ще знайти безліч корисних і доступних кухонних гаджетів. Від зручних інструментів для приготування їжі до компактних аксесуарів для зберігання — все це допоможе спростити побут і заощадити ваш бюджет.

Що ще варто знати

Нагадаємо, цього року Чорна п’ятниця в Україні припадає на 29 листопада, але знижки на товари вже стартували в деяких магазинах, і триватимуть протягом тижня або навіть місяця. Дізнайтеся, що таке Чорна п’ятниця та як зробити вдалі покупки, щоб не пошкодувати про витрачені кошти.

Ми також писали, що українські супермаркети почали пропонувати вигідні знижки на м’ясні продукти напередодні Чорної п’ятниці, яка в 2024 році припадає на 29 листопада. Покупці можуть значно заощадити, обираючи свіжу курятину, свинину чи яловичину за акційними цінами, а також знайти пропозиції на ковбаси та м’ясні делікатеси.