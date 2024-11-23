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Суперцены на Черную пятницу — что купить для кухни на AliExpress

23 ноября 2024 17:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
ТОП-10 кухонных находок до 100 грн на AliExpress — что купить в Черную пятницу
Сцеживание макарон. Фото: AliExpress
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В 2024 году Черная пятница — это шанс значительно сэкономить на покупках. В настоящее время на AliExpress можно найти множество полезных кухонных товаров по очень низкой цене.

Новини.LIVE узнали, какие полезные кухонные аксессуары выгодно покупать на АлиЭкспресс на Черную пятницу.

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Среди большого количества кухонных товаров на AliExpress трудно выбрать лучшее, но некоторые вещи точно заслуживают внимания. Особенно когда во время Черной пятницы можно приобрести их по сниженным ценам.

Итак, вот 10 незаменимых кухонных вещей, которые можно купить на AliExpress очень выгодно:

Органайзер для специй. Он поможет организовать вашу кухню и избавиться от беспорядка. Благодаря большому пространству и регулируемым отделениям он вмещает пакеты разного размера. Легкий доступ к специям и съемная конструкция обеспечивают удобство и легкость в использовании и очистке. Установка без сверления обеспечивает стабильность, не повреждая стены.

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Корзина для раковины. Это удобный аксессуар для кухни и ванной. Благодаря отверстиям конструкции излишняя жидкость легко стекает, обеспечивая сухость и чистоту. Легко крепится, снимается и выдерживает длительное использование. В корзине можно хранить не только губки, но и другие мелочи: мыло, ложки, овощечистку или кухонные палочки, помогая поддерживать порядок.

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Четырехярусный лоток для яиц. Он идеально подходит для удобного и компактного хранения большого количества яиц. Автоматическая система прокрутки позволяет легко доставать яйца и обеспечивает ротацию запасов, чтобы старые яйца использовались первыми. Лоток экономит место благодаря возможности штабелирования и подходит для кухонного шкафа или холодильника. Это стильный и функциональный аксессуар, хранящий яйца свежими и упорядоченными для любых кулинарных нужд.

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Нож для сливочного масла. Этот недорогой девайс отлично подходит для удобного и легкого намазывания сливочного масла, шоколадного джема или сыра на хлеб. Его обмысленная конструкция делает процесс обычным и удобным, добавляя удобства на кухне.

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Полотенце для рук. Он станет незаменимым помощником на кухне, особенно во время приготовления, когда часто моешь руки. Его можно удобно использовать, просто промокнув руки, не снимая полотенце с крючка. Мягкий материал прекрасно впитывает воду, обеспечивая комфорт и быстрое высыхание.

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Перчатки для мытья посуды. Это удобное и экономное решение для вашей кухни. Благодаря встроенным щеткам они могут заменить обычную губку, обеспечивая эффективную очистку без лишних усилий. Перчатки легко пенятся, что позволяет использовать меньше моющего средства, а их эргономичный дизайн обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Изготовленные из качественного силикона они долговечны, быстро высыхают и легко очищаются, становясь незаменимым помощником в вашем доме.

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Удобный нож для чистки овощей и фруктов, одевающийся на палец. Этот кухонный помощник обеспечивает комфорт во время приготовления. Компактный дизайн позволяет легко очищать кожуру, сохраняя ваши руки чистыми и уменьшая затраты времени.

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Чеснодавилка. Это удобный и практичный кухонный гаджет. Просто поместите зубчики чеснока внутрь, поверните части устройства, и вы получите мелко измельченный чеснок быстро и без усилий.

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Клипсы для хранения пищи. В наборе 10 ярких и стильных клипс, которые не только поднимают настроение, но помогают сортировать продукты. Изготовленные из крепкого пластика, пригодного для многоразового использования, они герметично закрывают пакеты, защищая пищу от влаги и насекомых. Идеально подходят для кухни, офиса или путешествий, позволяя хранить сухие продукты, снеки или даже корма для домашних животных.

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Слайсер для овощей. Это самый дорогой девайс, который имеет достаточно широкую область эксплуатации, он доступен и универсален для решения различных задач: от 14 до 16 функций в одном приборе. Всё зависит от выбранной модификации. Устройство должно играть, кухонный измельчитель, овощерезку, может нарезать кубиками и т.п.

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На AliExpress в Черную пятницу можно найти множество полезных и доступных кухонных гаджетов. От удобных инструментов для приготовления пищи до компактных аксессуаров для хранения — все это поможет упростить быт и сэкономить ваш бюджет.

Что еще стоит знать

Напомним, в этом году Черная пятница в Украине приходится на 29 ноября, но скидки на товары уже стартовали в некоторых магазинах, и продлятся в течение недели или даже месяца. Узнайте, что такое Черная пятница и как сделать удачные покупки, чтобы не пожалеть об израсходованных средствах.

Мы также писали, что украинские супермаркеты начали предлагать выгодные скидки на мясные продукты в канун Черной пятницы, которая в 2024 году приходится на 29 ноября. Покупатели могут значительно сэкономить, выбирая свежую курятину, свинину или говядину по акционным ценам, а также найти предложения на колбасы и мясные деликатесы.

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18:27 РФ обстрелами Одесчины остановила работу завода в ПМР

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18:08 Путин приказал вытеснить ВСУ на Курщине — Зеленский назвал дату

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