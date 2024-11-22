Чорна п'ятниця в супермаркетах — на які м'ясні продукти великі знижки в Сільпо, АТБ, Варусі та інших мережах

М'ясні продукти на прилавку. Фото: rau.ua

Українські супермаркети почали пропонувати вигідні знижки на м’ясні продукти напередодні Чорної п’ятниці, яка в 2024 році припадає на 29 листопада. Покупці можуть значно заощадити, обираючи свіжу курятину, свинину чи яловичину за акційними цінами, а також знайти пропозиції на ковбаси та м’ясні делікатеси.

Новини.LIVE розповідають, які м'ясні продукти вигідно купувати під час акції Чорної п'ятниці.

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METRO

Мережа супермаркетів METRO оголосила про початок розпродажів до Чорної п’ятниці. Акція триватиме з 25 по 28 листопада, а покупцям запропонують понад 1500 товарів зі знижками, які сягатимуть до 60%.

Хоча повний перелік товарів зі знижками поки не розголошено, вже відомо про привабливі пропозиції на м’ясну продукцію. Зокрема, хамон власного виробництва Metro Chef продаватиметься зі знижкою 30% — лише за 169,90 грн за 300 грамів замість 254,90 грн. Це одна з багатьох акцій, які очікують на покупців у дні розпродажів.

Знижки на хамон до Чорної п'ятниці в Метро. Джерело: скриншот

Проте METRO вже пропонує вигідні знижки на м’ясні продукти напередодні Чорної п’ятниці, зокрема:

Окіст тазостегновий свинячий — 151,09 грн/кг (знижка 27%, попередня ціна — 207,25 грн);

Тушка куряча Епікур — 87,90 грн/кг (знижка 20%, попередня ціна — 109,90 грн);

Сосиски "М'ясна гільдія" з вершками та телятиною — 174,79 грн/кг (знижка 41%, попередня ціна — 296,69 грн);

Ковбаса "Глобино Папероні" сирокопчена — 42,29 грн за 80 г (знижка 39%, попередня ціна — 69,43 грн).

Сільпо

"Сільпо" оголошує про проведення Чорної п’ятниці, яка триватиме цілий тиждень з 21 листопада 2024 року, з додатковими знижками перед та після свят. Пропозиції та знижки доступні через мобільний застосунок і на вебсайті, що дасть можливість заздалегідь підготувати список покупок і скористатися вигідними акціями.

Під час Чорної п’ятниці в мережі супермаркетів "Сільпо" можна вигідно придбати м’ясні продукти за зниженими цінами:

Хамон Sierra Morena "Серано Бодега" – 89,90 грн за 80 г (знижка 47%, попередня ціна – 169 грн);

Індиче філе – 267 грн/кг (знижка 23%, попередня ціна – 346,80 грн);

Свинячий ошийок – 194 грн/кг (знижка 26%, попередня ціна – 261,30 грн);

Фарш яловичий з салом – 129 грн/кг (знижка 26%, попередня ціна – 174 грн);

Ковбаса теляча "Самобранка" – 49,99 грн за 0,4 кг (знижка 48%, попередня ціна – 96,99 грн).

Знижки на ковбаси до Чорної п'ятниці в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Ашан

У мережі супермаркетів "Ашан" Чорна п’ятниця стартує 29 листопада 2024 року і триватиме до 1 грудня. Покупці зможуть скористатися знижками до 70% на широкий асортимент товарів.

Наразі в мережі "Ашан" можна вигідно придбати наступні м’ясні продукти:

Яловичі кістки — 2,90 грн/кг (знижка 76%, попередня ціна — 11,90 грн);

Крило качине "Смачне каченя" — 28,90 грн/кг (знижка 55%, попередня ціна — 64,10 грн);

Шлунок курчати-бройлера "Наша ряба" — 56,90 грн за 650 г (знижка 28%, попередня ціна — 78,90 грн);

Сосиски "М'ясна гільдія" з вершками та телятиною — 64,90 грн за 285 г (знижка 39%, попередня ціна — 105,80 грн);

Ковбаса салямі "Імперія смаку" — 315 грн/кг (знижка 49%, попередня ціна — 620,60 грн).

Знижки на ковбаси до Чорної п'ятниці в Ашані. Фото: Новини.LIVE

Varus

Мережа супермаркетів VARUS оголосила про тиждень вигідних покупок напередодні Чорної п’ятниці, яка в 2024 році припадає на 29 листопада. У період з 21 по 27 листопада покупці можуть скористатися акцією "два товари за ціною одного", придбавши один акційний товар і отримавши другий за символічні 10 копійок. Крім того, у "Варусі" пропонують знижки до 60% на різні товари, включаючи м’ясні продукти, що дозволяє значно заощадити при покупках.

У мережі супермаркетів VARUS в рамках акції "2 за ціною 1" можна придбати зокрематакі м'ясні продукти:

Філе куряче або М'ясо гомілки куряче Бащинський Су-від за 119,90 грн за 300 г,

Хамон Serrano нарізка 250 г за 359 грн,

Ковбаса Vic Dor Фует Еспетек 169,90 грн за 150 г.

"Варус" також пропонує знижки на ряд м'ясних продуктів:

Стегно куряче — 86,90 грн/кг (знижка 38%, попередня ціна — 139,90 грн);

Гомілка індича — 89,90 грн/кг (знижка 25%, попередня ціна — 119,90 грн);

Фарш домашній — 129,90 грн/кг (знижка 19%, попередня ціна — 159,90 грн);

Ковбаса Алан Лікарська варена — 199 грн/кг (знижка 51%, попередня ціна — 409,90 грн);

Ковбаски Вигода Гурман напівкопчені — 99,90 грн/кг (знижка 50%, попередня ціна — 199,90 грн).

Знижки на ковбаси до Чорної п'ятниці в Varus. Фото: Новини.LIVE

АТБ

АТБ також оголосило про знижки до Чорної П’ятниці. З 20 по 26 листопада 2024 року в мережі можна придбати обрані товари зі знижками до 46%.

Отже, в цей період в АТБ вигідно купувати:

Крило курчат-бройлерів "Чебатурочка" знижка 20% 79,99 грн/кг замість 99,99 грн;

Ковбаса "Добров" Салямі 29% 97,80 грн за 320 гр. замість 137,80 грн;

Ковбаса "Добров" Лікарська 35% 103,60 грн за 0,5 кг замість 159,60 грн.

Знижки на ковбаси до Чорної п'ятниці в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Що ще варто знати

Нагадаємо, цього року Чорна п’ятниця в Україні припадає на 29 листопада, але знижки на товари вже стартували в деяких магазинах, і триватимуть протягом тижня або навіть місяця. Дізнайтеся, що таке Чорна п’ятниця та як зробити вдалі покупки, щоб не пошкодувати про витрачені кошти.

Ми також писали, що з 13 листопада до 2 грудня 2024 року в інтернет-магазині MAUDAU проходитиме розпродаж, присвячений Чорній П’ятниці. Покупці зможуть скористатися знижками до 60% на товари в різних категоріях.