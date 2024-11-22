Чорна п'ятниця в супермаркетах — на які м'ясні продукти великі знижки в Сільпо, АТБ, Варусі та інших мережах

Ціни на м'ясо та ковбаси — що вигідно купувати на Чорну п'ятницю
Українські супермаркети почали пропонувати вигідні знижки на м’ясні продукти напередодні Чорної п’ятниці, яка в 2024 році припадає на 29 листопада. Покупці можуть значно заощадити, обираючи свіжу курятину, свинину чи яловичину за акційними цінами, а також знайти пропозиції на ковбаси та м’ясні делікатеси.
Новини.LIVE розповідають, які м'ясні продукти вигідно купувати під час акції Чорної п'ятниці.
METRO
Мережа супермаркетів METRO оголосила про початок розпродажів до Чорної п’ятниці. Акція триватиме з 25 по 28 листопада, а покупцям запропонують понад 1500 товарів зі знижками, які сягатимуть до 60%.
Хоча повний перелік товарів зі знижками поки не розголошено, вже відомо про привабливі пропозиції на м’ясну продукцію. Зокрема, хамон власного виробництва Metro Chef продаватиметься зі знижкою 30% — лише за 169,90 грн за 300 грамів замість 254,90 грн. Це одна з багатьох акцій, які очікують на покупців у дні розпродажів.
Проте METRO вже пропонує вигідні знижки на м’ясні продукти напередодні Чорної п’ятниці, зокрема:
- Окіст тазостегновий свинячий — 151,09 грн/кг (знижка 27%, попередня ціна — 207,25 грн);
- Тушка куряча Епікур — 87,90 грн/кг (знижка 20%, попередня ціна — 109,90 грн);
- Сосиски "М'ясна гільдія" з вершками та телятиною — 174,79 грн/кг (знижка 41%, попередня ціна — 296,69 грн);
- Ковбаса "Глобино Папероні" сирокопчена — 42,29 грн за 80 г (знижка 39%, попередня ціна — 69,43 грн).
Сільпо
"Сільпо" оголошує про проведення Чорної п’ятниці, яка триватиме цілий тиждень з 21 листопада 2024 року, з додатковими знижками перед та після свят. Пропозиції та знижки доступні через мобільний застосунок і на вебсайті, що дасть можливість заздалегідь підготувати список покупок і скористатися вигідними акціями.
Під час Чорної п’ятниці в мережі супермаркетів "Сільпо" можна вигідно придбати м’ясні продукти за зниженими цінами:
- Хамон Sierra Morena "Серано Бодега" – 89,90 грн за 80 г (знижка 47%, попередня ціна – 169 грн);
- Індиче філе – 267 грн/кг (знижка 23%, попередня ціна – 346,80 грн);
- Свинячий ошийок – 194 грн/кг (знижка 26%, попередня ціна – 261,30 грн);
- Фарш яловичий з салом – 129 грн/кг (знижка 26%, попередня ціна – 174 грн);
- Ковбаса теляча "Самобранка" – 49,99 грн за 0,4 кг (знижка 48%, попередня ціна – 96,99 грн).
Ашан
У мережі супермаркетів "Ашан" Чорна п’ятниця стартує 29 листопада 2024 року і триватиме до 1 грудня. Покупці зможуть скористатися знижками до 70% на широкий асортимент товарів.
Наразі в мережі "Ашан" можна вигідно придбати наступні м’ясні продукти:
- Яловичі кістки — 2,90 грн/кг (знижка 76%, попередня ціна — 11,90 грн);
- Крило качине "Смачне каченя" — 28,90 грн/кг (знижка 55%, попередня ціна — 64,10 грн);
- Шлунок курчати-бройлера "Наша ряба" — 56,90 грн за 650 г (знижка 28%, попередня ціна — 78,90 грн);
- Сосиски "М'ясна гільдія" з вершками та телятиною — 64,90 грн за 285 г (знижка 39%, попередня ціна — 105,80 грн);
- Ковбаса салямі "Імперія смаку" — 315 грн/кг (знижка 49%, попередня ціна — 620,60 грн).
Varus
Мережа супермаркетів VARUS оголосила про тиждень вигідних покупок напередодні Чорної п’ятниці, яка в 2024 році припадає на 29 листопада. У період з 21 по 27 листопада покупці можуть скористатися акцією "два товари за ціною одного", придбавши один акційний товар і отримавши другий за символічні 10 копійок. Крім того, у "Варусі" пропонують знижки до 60% на різні товари, включаючи м’ясні продукти, що дозволяє значно заощадити при покупках.
У мережі супермаркетів VARUS в рамках акції "2 за ціною 1" можна придбати зокрематакі м'ясні продукти:
- Філе куряче або М'ясо гомілки куряче Бащинський Су-від за 119,90 грн за 300 г,
- Хамон Serrano нарізка 250 г за 359 грн,
- Ковбаса Vic Dor Фует Еспетек 169,90 грн за 150 г.
"Варус" також пропонує знижки на ряд м'ясних продуктів:
- Стегно куряче — 86,90 грн/кг (знижка 38%, попередня ціна — 139,90 грн);
- Гомілка індича — 89,90 грн/кг (знижка 25%, попередня ціна — 119,90 грн);
- Фарш домашній — 129,90 грн/кг (знижка 19%, попередня ціна — 159,90 грн);
- Ковбаса Алан Лікарська варена — 199 грн/кг (знижка 51%, попередня ціна — 409,90 грн);
- Ковбаски Вигода Гурман напівкопчені — 99,90 грн/кг (знижка 50%, попередня ціна — 199,90 грн).
АТБ
АТБ також оголосило про знижки до Чорної П’ятниці. З 20 по 26 листопада 2024 року в мережі можна придбати обрані товари зі знижками до 46%.
Отже, в цей період в АТБ вигідно купувати:
- Крило курчат-бройлерів "Чебатурочка" знижка 20% 79,99 грн/кг замість 99,99 грн;
- Ковбаса "Добров" Салямі 29% 97,80 грн за 320 гр. замість 137,80 грн;
- Ковбаса "Добров" Лікарська 35% 103,60 грн за 0,5 кг замість 159,60 грн.
Що ще варто знати
Нагадаємо, цього року Чорна п’ятниця в Україні припадає на 29 листопада, але знижки на товари вже стартували в деяких магазинах, і триватимуть протягом тижня або навіть місяця. Дізнайтеся, що таке Чорна п’ятниця та як зробити вдалі покупки, щоб не пошкодувати про витрачені кошти.
Ми також писали, що з 13 листопада до 2 грудня 2024 року в інтернет-магазині MAUDAU проходитиме розпродаж, присвячений Чорній П’ятниці. Покупці зможуть скористатися знижками до 60% на товари в різних категоріях.
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