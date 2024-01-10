Жилищные субсидии – когда переселенцы могут потерять помощь по старому адресу

Субсидии в Украине — нужно ли ВПЛ отменять помощь по старому адресу
Юристы рассказали об особенностях получения жилищных субсидий внутренне перемещенными лицами (ВПЛ). В частности, известно, нужно ли отказываться от помощи по прежнему адресу.
О деталях предоставления помощи для переселенцев сообщили правозащитники.
Нужно ли платить за услуги ЖКХ в оставленном жилье
По словам юристов, по действующему законодательству потребители не освобождаются от оплаты некоторых коммунальных услуг, даже если не проживали в помещении (например, за теплоснабжение и за управление многоквартирным домом и придомовой территорией), если они предоставлялись поставщиками в определенный период.
В то же время, в период военного положения запрещается начислять и взимать штрафы или пеню, инфляционные начисления, проценты в случае несвоевременной или неполной оплаты услуг (на оккупированных территориях и в "горячих точках").
Нужно ли отказываться от субсидии по старому адресу
Как отмечают специалисты, при условии, что у внутреннего переселенца не было изменений в составе домохозяйства, зарегистрированных по старому адресу, влияющих на назначение помощи, а также, если по фактическому месту жительства не оформлялась субсидия, то ВПЛ имеет право получать помощь по прежнему адресу проживания. От нее не нужно отказываться.
Субсидия для ВПЛ по новому адресу
В последнее время процедура оформления субсидии упрощена, сократилось количество дополнительных документов.
Переселенцы, которые не зарегистрированы, однако фактически проживают в новом жилом помещении, могут получать субсидию без заключения договора аренды.
Документы, необходимые для жилищной субсидии:
- нужно предоставить заявление о назначении субсидии;
- декларацию о доходах/расходах, где декларируется состав домохозяйства;
- представить паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- справку о статусе ВПЛ.
Помощь можно оформить дистанционно:
- через портал "Дія",
- на портале е-услуг ПФУ,
- мобильное приложение Пенсионного фонда.
Также можно предоставить документы лично:
- уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, горсовета соответствующей тергромады;
- в центры предоставления админуслуг;
- в сервисные центры Пенсионного фонда.
Чтобы проверить, предоставляется ли субсидия определенному домохозяйству, нужно зайти на сайт ГП "ИОЦ Минсоцполитики Украины".
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине потребители, имеющие долги по оплате жилищно-коммунальных услуг и не способные их погасить, могут заключить договор о реструктуризации (рассрочке). В частности, в Киеве выросло количество таких соглашений.
Также мы писали, что в Украине каждый потребитель может самостоятельно рассчитать плату за распределение природного газа. Речь идет о счете во второй квитанции, который нужно платить ежемесячно в 2024 году.
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