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Субсидии в Украине — нужно ли ВПЛ отменять помощь по старому адресу

10 января 2024 07:53
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Жилищные субсидии – когда переселенцы могут потерять помощь по старому адресу
Платеж за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Юристы рассказали об особенностях получения жилищных субсидий внутренне перемещенными лицами (ВПЛ). В частности, известно, нужно ли отказываться от помощи по прежнему адресу.

О деталях предоставления помощи для переселенцев сообщили правозащитники.

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По словам юристов, по действующему законодательству потребители не освобождаются от оплаты некоторых коммунальных услуг, даже если не проживали в помещении (например, за теплоснабжение и за управление многоквартирным домом и придомовой территорией), если они предоставлялись поставщиками в определенный период.

В то же время, в период военного положения запрещается начислять и взимать штрафы или пеню, инфляционные начисления, проценты в случае несвоевременной или неполной оплаты услуг (на оккупированных территориях и в "горячих точках").

Нужно ли отказываться от субсидии по старому адресу

Как отмечают специалисты, при условии, что у внутреннего переселенца не было изменений в составе домохозяйства, зарегистрированных по старому адресу, влияющих на назначение помощи, а также, если по фактическому месту жительства не оформлялась субсидия, то ВПЛ имеет право получать помощь по прежнему адресу проживания. От нее не нужно отказываться.

Субсидия для ВПЛ по новому адресу

В последнее время процедура оформления субсидии упрощена, сократилось количество дополнительных документов.

Переселенцы, которые не зарегистрированы, однако фактически проживают в новом жилом помещении, могут получать субсидию без заключения договора аренды.

Документы, необходимые для жилищной субсидии:

  • нужно предоставить заявление о назначении субсидии;
  • декларацию о доходах/расходах, где декларируется состав домохозяйства;
  • представить паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • справку о статусе ВПЛ.

Помощь можно оформить дистанционно:

  • через портал "Дія",
  • на портале е-услуг ПФУ,
  • мобильное приложение Пенсионного фонда.

Также можно предоставить документы лично:

  • уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, горсовета соответствующей тергромады;
  • в центры предоставления админуслуг;
  • в сервисные центры Пенсионного фонда.

Чтобы проверить, предоставляется ли субсидия определенному домохозяйству, нужно зайти на сайт ГП "ИОЦ Минсоцполитики Украины".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине потребители, имеющие долги по оплате жилищно-коммунальных услуг и не способные их погасить, могут заключить договор о реструктуризации (рассрочке). В частности, в Киеве выросло количество таких соглашений.

Также мы писали, что в Украине каждый потребитель может самостоятельно рассчитать плату за распределение природного газа. Речь идет о счете во второй квитанции, который нужно платить ежемесячно в 2024 году.

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