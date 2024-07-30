Субсидии в 2024 году — известно, не лишат ли помощи из-за некоторых соцвыплат

Квитанция и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, не лишат ли права на жилищные субсидии из-за получения некоторой помощи, ведь при ее исчислении учитывают среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Речь идет о начислении единовременной материальной помощи на оздоровление, предоставляемую гражданам на работе.

Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

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Как пояснили в фонде, семьям, доходы которых не позволяют самостоятельно оплачивать потребленные коммунальные услуги, государство предоставляет жилищные субсидии.

При их исчислении учитывают среднемесячный общий доход домохозяйства.

В совокупный доход входит:

заработная плата;

денежное довольствие военных;

пенсионная выплата;

стипендия, кроме социальной для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки;

соцвыплаты, в том числе льготы на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

пособие по безработице, другие страховые выплаты;

денежные переводы, поступившие из-за границы;

дивиденды от ценных бумаг;

деньги, полученные лицом от аренды земли/продажи имущества.

В то же время, помощь в виде компенсации, предоставляемой работодателями единовременно в течение одного календарного года, в среднемесячный совокупный доход домохозяйства не учитывается.

"Компенсация, которая предоставляется в соответствии с законодательством или по решениям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и является одноразовой и получена в течение одного календарного года, в среднемесячный совокупный доход домохозяйства не учитывается", — говорится в сообщении ПФУ.

Соответствующий вопрос регулирует "Порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи" (пункт 7), утвержденный правительственным постановлением №632 от 22.07.2020.

Что еще стоит знать

Напомним, в августе 2024 года граждане получат новые платежи за жилищно-коммунальные услуги. Известно, за что придется платить больше.

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