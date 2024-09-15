Отримувачів субсидії та пільг стане значно менше — які зміни чекають українців у 2025 році

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кабінет Міністрів України прогнозує, що кількість отримувачів субсидій і пільг зменшиться на 400 тисяч осіб. У 2025 році планові бюджетні витрати будуть скорочені на 7,6 млрд гривень.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту закону про Державний бюджет України на 2025 рік.

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Зазначено, що на виплату житлових субсидій і пільг для покриття витрат на житлово-комунальні послуги, а також на придбання твердого та рідкого палива і скрапленого газу у 2025 році передбачено 42,321 млрд гривень. Очікується, що ці кошти будуть направлені на підтримку 2,8 млн домогосподарств.

"Цей обсяг визначено Міністерством соціальної політики України на підставі очікуваного контингенту отримувачів за результатами здійснених заходів щодо підвищення адресності та вдосконалення системи житлових субсидій шляхом уточнення критеріїв оцінки фінансово-майнового стану, припинення виплат особам, які перебувають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях, забезпечення механізму проведення щомісячної верифікації виплат тощо", — йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Отже, кількість осіб, що отримують субсидії та пільги, зменшиться на 400 тисяч, що еквівалентно зниженню на 12,5%. Загальний обсяг бюджетних витрат на ці виплати зменшиться на 15,2%, скоротившись з 49,9 млрд гривень до 42,3 млрд гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, 13 вересня уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Очікується, що доходи країни будуть на рівні 2 трильйони гривень.

Також ми повідомляли, що Кабінет Міністрів України прогнозує стрімке зростання заробітних плат у країні. Це зумовлено насамперед дефіцитом кваліфікованих працівників, що підвищує конкуренцію на ринку праці.