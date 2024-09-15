Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Субсидії та пільги в Україні — уряд скоротив видатки на наступний рік arrow

Субсидії та пільги в Україні — уряд скоротив видатки на наступний рік

15 вересня 2024 14:37
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Отримувачів субсидії та пільг стане значно менше — які зміни чекають українців у 2025 році
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Кабінет Міністрів України прогнозує, що кількість отримувачів субсидій і пільг зменшиться на 400 тисяч осіб. У 2025 році планові бюджетні витрати будуть скорочені на 7,6 млрд гривень.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту закону про Державний бюджет України на 2025 рік.

Читайте також:

Субсидії та пільги в Україні в 2025 році

Зазначено, що на виплату житлових субсидій і пільг для покриття витрат на житлово-комунальні послуги, а також на придбання твердого та рідкого палива і скрапленого газу у 2025 році передбачено 42,321 млрд гривень. Очікується, що ці кошти будуть направлені на підтримку 2,8 млн домогосподарств.

"Цей обсяг визначено Міністерством соціальної політики України на підставі очікуваного контингенту отримувачів за результатами здійснених заходів щодо підвищення адресності та вдосконалення системи житлових субсидій шляхом уточнення критеріїв оцінки фінансово-майнового стану, припинення виплат особам, які перебувають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях, забезпечення механізму проведення щомісячної верифікації виплат тощо", — йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Отже, кількість осіб, що отримують субсидії та пільги, зменшиться на 400 тисяч, що еквівалентно зниженню на 12,5%. Загальний обсяг бюджетних витрат на ці виплати зменшиться на 15,2%, скоротившись з 49,9 млрд гривень до 42,3 млрд гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, 13 вересня уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Очікується, що доходи країни будуть на рівні 2 трильйони гривень.

Також ми повідомляли, що Кабінет Міністрів України прогнозує стрімке зростання заробітних плат у країні. Це зумовлено насамперед дефіцитом кваліфікованих працівників, що підвищує конкуренцію на ринку праці.

Кабінет міністрів держбюджет субсидії гроші пільги

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:10 В МОЗ повідомили, як часто перевіряють якість води у Києві

15:04 Забруднена вода в Києві — МОЗ закликає киян не відвідувати пляжі

15:03 Партизани АТЕШ виявили командний пункт окупантів у Донецькій області

14:59 Росія збільшуватиме логістичне навантаження на Кримський міст — ВМС ЗСУ

14:44 Азовці, які повернулися з полону, вже готові стати у стрій для захисту України

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

14:37 Субсидії та пільги в Україні — уряд скоротив видатки на наступний рік

14:25 На Запоріжжі ворог завдав удару по фермі — в поліції назвали кількість загиблих

14:23 Шмигаль пояснив, що допоможе Україні пройти зиму

14:15 Вода тече зі стін — в Одесі сильно затопило один із житлових масивів

14:15 Піхальонок назвав причину поразки збірної України у двох матчах Ліги Націй

15:10 В МОЗ повідомили, як часто перевіряють якість води у Києві

15:04 Забруднена вода в Києві — МОЗ закликає киян не відвідувати пляжі

15:03 Партизани АТЕШ виявили командний пункт окупантів у Донецькій області

14:59 Росія збільшуватиме логістичне навантаження на Кримський міст — ВМС ЗСУ

14:44 Азовці, які повернулися з полону, вже готові стати у стрій для захисту України

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

14:37 Субсидії та пільги в Україні — уряд скоротив видатки на наступний рік

14:25 На Запоріжжі ворог завдав удару по фермі — в поліції назвали кількість загиблих

14:23 Шмигаль пояснив, що допоможе Україні пройти зиму

14:15 Вода тече зі стін — в Одесі сильно затопило один із житлових масивів

14:15 Піхальонок назвав причину поразки збірної України у двох матчах Ліги Націй

Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

Text

18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

Text

17:13 Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

13 вересня 2024
Text

23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text
Ексклюзив

16:54 Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

Text

16:25 Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

Text

13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію