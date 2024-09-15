Получателей субсидии и льгот станет значительно меньше — какие изменения ждут украинцев в 2025 году

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Кабинет Министров Украины прогнозирует, что количество получателей субсидий и льгот уменьшится на 400 тысяч человек. В 2025 году плановые бюджетные расходы будут сокращены на 7,6 млрд гривен.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона о Государственном бюджете Украины на 2025 год.

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Отмечено, что на выплату жилищных субсидий и льгот для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги, а также на приобретение твердого и жидкого горючего и сжиженного газа в 2025 году предусмотрено 42,321 млрд гривен. Ожидается, что эти средства будут направлены на поддержку 2,8 млн домохозяйств.

"Этот объем определен Министерством социальной политики Украины на основании ожидаемого контингента получателей по результатам осуществленных мер по повышению адресности и совершенствованию системы жилищных субсидий путем уточнения критериев оценки финансово-имущественного положения, прекращения выплат лицам, которые находятся за границей или проживают на временно оккупированных территориях, обеспечение механизма проведения ежемесячной верификации выплат и т.п.", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Таким образом, количество получающих субсидии и льготы уменьшится на 400 тысяч, что эквивалентно снижению на 12,5%. Общий объем бюджетных расходов на эти выплаты снизится на 15,2%, сократившись с 49,9 млрд гривен до 42,3 млрд гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, 13 сентября правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Ожидается, что доходы страны будут на уровне 2 триллиона гривен.

Также мы сообщали, что Кабинет Министров Украины прогнозирует стремительный рост заработной платы в стране. Это обусловлено прежде всего дефицитом квалифицированных работников, что повышает конкуренцию на рынке труда.