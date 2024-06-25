Субсидии на неотапливаемый сезон — кто не получит помощи

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде рассказали, за какой период начислят жилищную субсидию, если успеть подать заявления до 1 июля 2024 года. Также назвали тех, кто потеряет помощь, если не обратится за ней повторно.

Об этом сообщает Главное управление ПФУ в Винницкой области.

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В Пенсионном фонде напомнили, что соответствующий вопрос регулирует пункт 75 "Положения о порядке назначения жилищных субсидий", утвержденный правительством постановлением № 848 от 21 октября 1995 года.

Согласно ему, в случае подачи заявления о назначении и предоставлении субсидии в течение двух месяцев с начала неотапливаемого (отопительного) сезона, жилищную субсидию назначают с начала такого сезона, однако не раньше дня возникновения права на ее получение.

При этом субсидии на неотапливаемый сезон, продолжающийся с 1 мая по 30 сентября, большинство домохозяйств получат автоматически.

"При условии подачи заявления до 1 июля — субсидия будет начислена с 1 мая текущего года, в противном случае — с месяца обращения", — отмечают в ПФУ.

Кто может потерять право на помощь

Как сообщают в фонде, определенной категории граждан необходимо поспешить обратиться в органы ПФУ за продлением выплат до 1 июля. Иначе лишатся права на помощь. Речь идет о тех, кто:

во время отопительного периода субсидию не получал;

арендует жилье и платит за него коммунальные услуги;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

в домохозяйстве фактически меньше проживает лиц, чем зарегистрировано;

обращаются за назначением субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива;

по состоянию на 24.02.2022 года проживавшие/до сих пор проживают на оккупированной территории/территории активных боевых действий, с начала полномасштабной войны не обращались за переназначением субсидии/льготы;

имеют изменения данных об имущественном положении/составе домохозяйства.

Как подать документы на субсидии

Граждане могут подавать документы:

лично, обратившись в избранный сервисный центр Пенсионного фонда;

по почте, в адрес органа ПФУ;

online — через вебпортал е-услуг Пенсионного фонда по ссылке или мобильное приложение ПФУ.

"По-прежнему документы на назначение субсидий можно подавать к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг, через портал Дія", — добавили в пресс-службе фонда.

Что еще стоит знать

Напомним, у украинского правительства нет планов по новому этапу повышения тарифов на электроэнергию. Цена с 1 июня 2024 года установлена на год, однако угрозы со стороны противника по поводу новых ударов по объектам энергетики остаются.

Также мы писали, что часть граждан имеет право на скидку в оплате жилищно-коммунальных услуг, в частности, на электроэнергию. Также льготы предоставляются на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива.