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Субсидии на лето — ПФУ назвал тех, кто останется без помощи

25 июня 2024 08:09
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Субсидии на неотапливаемый сезон — кто не получит помощи
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Пенсионном фонде рассказали, за какой период начислят жилищную субсидию, если успеть подать заявления до 1 июля 2024 года. Также назвали тех, кто потеряет помощь, если не обратится за ней повторно.

Об этом сообщает Главное управление ПФУ в Винницкой области.

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За какое время начислят субсидию на лето

В Пенсионном фонде напомнили, что соответствующий вопрос регулирует пункт 75 "Положения о порядке назначения жилищных субсидий", утвержденный правительством постановлением № 848 от 21 октября 1995 года.

Согласно ему, в случае подачи заявления о назначении и предоставлении субсидии в течение двух месяцев с начала неотапливаемого (отопительного) сезона, жилищную субсидию назначают с начала такого сезона, однако не раньше дня возникновения права на ее получение.

При этом субсидии на неотапливаемый сезон, продолжающийся с 1 мая по 30 сентября, большинство домохозяйств получат автоматически.

"При условии подачи заявления до 1 июля — субсидия будет начислена с 1 мая текущего года, в противном случае — с месяца обращения", — отмечают в ПФУ.

Кто может потерять право на помощь

Как сообщают в фонде, определенной категории граждан необходимо поспешить обратиться в органы ПФУ за продлением выплат до 1 июля. Иначе лишатся права на помощь. Речь идет о тех, кто:

  • во время отопительного периода субсидию не получал;
  • арендует жилье и платит за него коммунальные услуги;
  • в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
  • в домохозяйстве фактически меньше проживает лиц, чем зарегистрировано;
  • обращаются за назначением субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива;
  • по состоянию на 24.02.2022 года проживавшие/до сих пор проживают на оккупированной территории/территории активных боевых действий, с начала полномасштабной войны не обращались за переназначением субсидии/льготы;
  • имеют изменения данных об имущественном положении/составе домохозяйства.

Как подать документы на субсидии

Граждане могут подавать документы:

  • лично, обратившись в избранный сервисный центр Пенсионного фонда;
  • по почте, в адрес органа ПФУ;
  • online — через вебпортал е-услуг Пенсионного фонда по ссылке или мобильное приложение ПФУ.

"По-прежнему документы на назначение субсидий можно подавать к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг, через портал Дія", — добавили в пресс-службе фонда.

Что еще стоит знать

Напомним, у украинского правительства нет планов по новому этапу повышения тарифов на электроэнергию. Цена с 1 июня 2024 года установлена на год, однако угрозы со стороны противника по поводу новых ударов по объектам энергетики остаются.

Также мы писали, что часть граждан имеет право на скидку в оплате жилищно-коммунальных услуг, в частности, на электроэнергию. Также льготы предоставляются на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива.

коммунальные услуги
ЖКХ
ПФУ
финансовая помощь
субсидии

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