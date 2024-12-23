Субсидии и льготы в 2024 году — как изменились правила

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В конце 2024 года в Украине изменили порядок оформления субсидий и льгот на жилищно-коммунальные услуги. В частности, не будут отказывать в праве на помощь при покупке некоторых дорогостоящих товаров.

Об этом рассказал "Юридический советчик для ВПЛ".

Читайте также:

Изменения в порядке оформления субсидий и льгот

Согласно изменениям, увеличили граничную стоимость покупок, определяющих возможность назначения субсидии. Теперь речь идет о сумме до 100 тыс. гривен.

То есть, если кто-то из семьи в течение 12 месяцев перед месяцем обращения за субсидией совершит покупку на сумму, не превышающую 100 тыс. гривен, это не станет помехой для оформления помощи. До этого разрешенная сумма составляла 50 тыс. гривен.

Также субсидии начнут назначать, несмотря на приобретение генерирующих установок, производящих электроэнергию из энергии солнечного излучения, или энергии ветра, если платеж не больше 150 тыс. гривен.



Для граждан, фактически проживающих в жилье, для расчета размера льготы или субсидии на оплату услуги по снабжению и распределению электроэнергии в течение военного положения применяются соцнормативы, независимо от фактического наличия или отсутствия услуги из независимых от потребителя или поставщика, причин. Так, если семья проживает в жилье, где из-за войны не предоставляется услуга электроснабжения, она все равно будет получать помощь.

Также льготы во время военного положения на оплату услуги по снабжению и распределению электроэнергии льготникам предоставляют при наличии договора независимо от фактического наличия или отсутствия услуги по независимым от потребителя или поставщика, причин. До этого это было возможно только для льготников в населенных пунктах Харьковской области.

Ранее мы писали, что в 2025 году гражданам, получавшим субсидии безосновательно, придется вернуть эти средства государству. Это может произойти, если в заявлении или декларации указана недостоверная информация, из-за чего размер пособия стал иным.

Также мы рассказывали, что для поддержки граждан с низкими доходами государство предоставляет жилищные субсидии. Однако из-за отдельных членов семьи помощь можно потерять.