Субсидія на газ у 2025 році — який документ є важливим для оформлення

Гроші та квитанції за комуналку. Фото: УНІАН

Українці з обмеженими фінансовими можливостями отримують від держави житлову субсидію. Однак допомогу на оплату комуналки можуть не надати, якщо в громадянина не буде одного документа.

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, яку довідку мають підготувати українці, якщо хочуть отримати субсидію.

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Як повідомили у пресслужбі компанії "Нафтогаз", йдеться про довідку, що у споживача відсутня заборгованість за газ. Довідка знадобиться людям, які раніше боргували за цю комунальну послугу. Тому документ буде своєрідним підтвердженням, що людина може оформлювати субсидію. Також така довідка може знадобитися у разі зміни власника житла.

Як отримати довідку про відсутність заборгованості за газ

Це можна легко зробити дистанційно:

в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua;

у чат-ботах у Viber та Telegram;

у терміналах самообслуговування "Ощадбанку", "ПриватБанку", EasyPay або City24.

Якщо ж у громадянина немає доступу до інтернету, то отримати документ можна й фізично. Послугу надають у Центрах обслуговування клієнтів або партнерських відділеннях компанії "Нафтогаз". При цьому з собою потрібно мати:

паспорт чи ID-карту;

EIC-код чи номер особового рахунку.

Нагадаємо, що сплатити за спожитий газ клієнти "Нафтогазу" можуть карткою "Національний кешбек". У компанії пояснили, як скористатися можливістю.

Також ми розповідали, що в Україні зросте вартість транспортування газу. Через це громадяни витрачатимуть більше грошей на цю послугу.