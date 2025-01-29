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Субсидії на газ не буде — що мають зробити клієнти Нафтогазу

29 січня 2025 21:10
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Субсидія на газ у 2025 році — який документ є важливим для оформлення
Гроші та квитанції за комуналку. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українці з обмеженими фінансовими можливостями отримують від держави житлову субсидію. Однак допомогу на оплату комуналки можуть не надати, якщо в громадянина не буде одного документа. 

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, яку довідку мають підготувати українці, якщо хочуть отримати субсидію.

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Яку довідку потрібно надати для отримання субсидії на газ

Як повідомили у пресслужбі компанії "Нафтогаз", йдеться про довідку, що у споживача відсутня заборгованість за газ. Довідка знадобиться людям, які раніше боргували за цю комунальну послугу. Тому документ буде своєрідним підтвердженням, що людина може оформлювати субсидію. Також така довідка може знадобитися у разі зміни власника житла.

Як отримати довідку про відсутність заборгованості за газ

Це можна легко зробити дистанційно:

  • в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua;
  • у чат-ботах у Viber та Telegram;
  • у терміналах самообслуговування "Ощадбанку", "ПриватБанку", EasyPay або City24.

Якщо ж у громадянина немає доступу до інтернету, то отримати документ можна й фізично. Послугу надають у Центрах обслуговування клієнтів або партнерських відділеннях компанії "Нафтогаз". При цьому з собою потрібно мати:

  • паспорт чи ID-карту;
  • EIC-код чи номер особового рахунку.

Нагадаємо, що сплатити за спожитий газ клієнти "Нафтогазу" можуть карткою "Національний кешбек". У компанії пояснили, як скористатися можливістю. 

Також ми розповідали, що в Україні зросте вартість транспортування газу. Через це громадяни витрачатимуть більше грошей на цю послугу. 

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