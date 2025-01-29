Субсидія на газ у 2025 році — який документ є важливим для оформлення

Субсидії на газ не буде — що мають зробити клієнти Нафтогазу
Українці з обмеженими фінансовими можливостями отримують від держави житлову субсидію. Однак допомогу на оплату комуналки можуть не надати, якщо в громадянина не буде одного документа.
Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, яку довідку мають підготувати українці, якщо хочуть отримати субсидію.
Яку довідку потрібно надати для отримання субсидії на газ
Як повідомили у пресслужбі компанії "Нафтогаз", йдеться про довідку, що у споживача відсутня заборгованість за газ. Довідка знадобиться людям, які раніше боргували за цю комунальну послугу. Тому документ буде своєрідним підтвердженням, що людина може оформлювати субсидію. Також така довідка може знадобитися у разі зміни власника житла.
Як отримати довідку про відсутність заборгованості за газ
Це можна легко зробити дистанційно:
- в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua;
- у чат-ботах у Viber та Telegram;
- у терміналах самообслуговування "Ощадбанку", "ПриватБанку", EasyPay або City24.
Якщо ж у громадянина немає доступу до інтернету, то отримати документ можна й фізично. Послугу надають у Центрах обслуговування клієнтів або партнерських відділеннях компанії "Нафтогаз". При цьому з собою потрібно мати:
- паспорт чи ID-карту;
- EIC-код чи номер особового рахунку.
Нагадаємо, що сплатити за спожитий газ клієнти "Нафтогазу" можуть карткою "Національний кешбек". У компанії пояснили, як скористатися можливістю.
Також ми розповідали, що в Україні зросте вартість транспортування газу. Через це громадяни витрачатимуть більше грошей на цю послугу.
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