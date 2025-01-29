Субсидия на газ в 2025 году — какой документ важен для оформления

Деньги и квитанции за коммуналку. Фото: УНИАН

Украинцы с ограниченными финансовыми возможностями получают от государства жилищную субсидию. Однако помощь на оплату коммуналки могут не предоставить, если у гражданина не будет одного документа.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, какую справку должны подготовить украинцы, если хотят получить субсидию.

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Как сообщили в пресс-службе компании "Нафтогаз", речь идет о справке, что у потребителя отсутствует задолженность за газ. Справка понадобится людям, которые ранее задолжали за эту коммунальную услугу. Поэтому документ будет своеобразным подтверждением, что человек может оформлять субсидию. Также такая справка может понадобиться в случае смены собственника жилья.

Как получить справку об отсутствии задолженности за газ

Это можно легко сделать дистанционно:

в личном кабинете на сайте my.gas.ua;

в чат-ботах в Viber и Telegram;

в терминалах самообслуживания "Ощадбанка", "ПриватБанка", EasyPay или City24.

Если же у гражданина нет доступа к интернету, то получить документ можно и физически. Услугу предоставляют в Центрах обслуживания клиентов или партнерских отделениях компании "Нафтогаз". При этом с собой нужно иметь:

паспорт или ID-карту;

ЭИC-код или номер лицевого счета.

Напомним, что оплатить потребленный газ клиенты "Нафтогаза" могут карточкой "Национальный кэшбек". В компании объяснили, как воспользоваться возможностью.

Также мы рассказывали, что в Украине вырастет стоимость транспортировки газа. Из-за этого граждане будут тратить больше денег на эту услугу.