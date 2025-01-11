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Субсидия на твердое топливо — в ПФУ объяснили важные нюансы

11 января 2025 08:45
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Субсидия на твердое топливо в 2025 году — что должны знать украинцы
Мужчина режет дрова. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Украинские домохозяйства, которые для отопления жилых помещений используют только твердое топливо, получают от государства жилищную субсидию. Получив помощь, они могут купить дрова или уголь.

В Пенсионном фонде Украины объяснили нюансы оформления помощи.

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Как отмечают в ПФУ, этот документ гражданам не понадобится. О наличии печного отопления украинцы отчитываются, когда подают декларации о доходах для назначения жилищной субсидии.

"В случае подачи заявления на жилищную субсидию по экспериментальному проекту указанная информация указывается в упрощенной форме заявления", — объяснили в Пенсионном фонде.

Нужно ли переоформлять полученную в 2024 году субсидию

Помощь назначают на 1 календарный год. И если субсидия предоставляется на твердое топливо и на жилищно-коммунальные услуги, то рассчитывается с месяца обращения за ее назначением до конца текущего календарного года.

"То есть, если оформили субсидию на твердое топливо, ее рассчитали и выплатили, тогда помощь на оплату  жилищно-коммунальных услуг будет поступать до конца 2024 года" — отметили в Пенсионном фонде.

Чтобы пользоваться помощью в 2025 году, нужно обратиться в орган Пенсионного фонда Украины с новым заявлением и декларацией о доходах и расходах.

Как рассчитывается субсидия на твердое топливо

Расчет жилищной субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива осуществляется индивидуально для каждого домохозяйства, как разница между стоимостью твердого печного бытового топлива на календарный год (с учетом установленной нормы и предельного показателя его стоимости) и размером обязательного процента платы домохозяйства за топливо, который исчисляется с учетом доходов членов домохозяйства.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 23.04.2012 № 356 "Об установлении минимальных норм обеспечения населения твердым и жидким печным бытовым топливом и сжиженным газом и предельных показателей их стоимости для предоставления льгот и жилищных субсидий" для предоставления жилищных субсидий минимальная годовая норма обеспечения населения твердым топливом составляет:

  • 2 тонны на домохозяйство в год;
  • предельный показатель стоимости твердого топлива в 2025 году – 4 187,97 грн за 1 тонну.

Ранее стало известно, что украинцы могут остаться без субсидии из-за родственника. Речь о тех гражданах, которые находятся за границей.

Также напомним, что в Украине, кроме субсидий, назначают льготы на оплату коммуналки. Получить их могут определенные категории граждан.

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