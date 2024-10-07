Субсидия на зиму — кому из украинцев доступна помощь в 2024 году

Пожилая женщина. Фото: napensii.ua

В 2024 году продолжит действовать специальный правительственный проект для обеспечения населения необходимыми запасами дров. Такая помощь доступна гражданам, использующим печное отопление и проживающим в зоне боевых действий.

Об этом говорится в постановлении правительства.

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Предоставление субсидий на дрова в 2024 году

Проект призван обеспечить жителей Украины, проживающих на прифронтовых территориях, дровами на отопительный сезон.

Так, вопрос предоставления субсидий регулирует постановление "О продлении в отопительном сезоне 2024-2025 годов реализации экспериментального проекта о предоставлении дополнительной поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива".

Помощь на приобретение дров на зиму смогут получить граждане, использующие печное отопление и проживающие в зоне боевых действий, подпадающие под категории малозащищенных.

Помощь доступна украинцам из следующих регионов:

Харьковская область;

Донецкая область;

Днепропетровская область;

Сумская область;

Херсонская область;

Луганская область;

Запорожская область;

Черниговская область;

Николаевская область.

Максимально субсидия на дрова предоставляется на сумму не выше 16,23 тыс. гривен.

Правила оформления субсидий

Граждане могут оформить субсидию на дрова так же, как жилищную. Для этого нужно:

прийти в один из органов социальной защиты;

подать заявление на назначение субсидии на дрова;

предоставить декларацию о доходах за предыдущий год.

Также могут дополнительно потребовать справку, подтверждающую, что гражданин действительно имеет печное отопление и дрова для отопления.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине часть пенсионеров может не платить за жилищно-коммунальные услуги. Скидку в 100% предоставляют только некоторым категориям граждан.

Также мы писали, что с 1 октября в Украине будет снижен тариф на электроэнергию для пользователей, использующих ее для отопления. Новый тариф будет составлять 2,64 грн за 1 кВт*ч вместо предыдущих 4,32 грн. Чтобы использовать эту льготу, необходимо иметь проект электрического отопления.