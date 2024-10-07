Субсидия на зиму — кому из украинцев доступна помощь в 2024 году

Субсидия на подготовку к зиме в 16 тыс. гривен — кто получит в 2024 году
В 2024 году продолжит действовать специальный правительственный проект для обеспечения населения необходимыми запасами дров. Такая помощь доступна гражданам, использующим печное отопление и проживающим в зоне боевых действий.
Об этом говорится в постановлении правительства.
Предоставление субсидий на дрова в 2024 году
Проект призван обеспечить жителей Украины, проживающих на прифронтовых территориях, дровами на отопительный сезон.
Так, вопрос предоставления субсидий регулирует постановление "О продлении в отопительном сезоне 2024-2025 годов реализации экспериментального проекта о предоставлении дополнительной поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива".
Помощь на приобретение дров на зиму смогут получить граждане, использующие печное отопление и проживающие в зоне боевых действий, подпадающие под категории малозащищенных.
Помощь доступна украинцам из следующих регионов:
- Харьковская область;
- Донецкая область;
- Днепропетровская область;
- Сумская область;
- Херсонская область;
- Луганская область;
- Запорожская область;
- Черниговская область;
- Николаевская область.
Максимально субсидия на дрова предоставляется на сумму не выше 16,23 тыс. гривен.
Правила оформления субсидий
Граждане могут оформить субсидию на дрова так же, как жилищную. Для этого нужно:
- прийти в один из органов социальной защиты;
- подать заявление на назначение субсидии на дрова;
- предоставить декларацию о доходах за предыдущий год.
Также могут дополнительно потребовать справку, подтверждающую, что гражданин действительно имеет печное отопление и дрова для отопления.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине часть пенсионеров может не платить за жилищно-коммунальные услуги. Скидку в 100% предоставляют только некоторым категориям граждан.
Также мы писали, что с 1 октября в Украине будет снижен тариф на электроэнергию для пользователей, использующих ее для отопления. Новый тариф будет составлять 2,64 грн за 1 кВт*ч вместо предыдущих 4,32 грн. Чтобы использовать эту льготу, необходимо иметь проект электрического отопления.
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