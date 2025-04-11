Жилье для ВПЛ — как переселенцы будут оформлять субсидию на аренду в 2025 году

Люди на перроне вокзала. Фото: Минреинтеграции

Кабмин Украины изменил условия предоставления внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) субсидии на оплату стоимости аренды жилья. Изменения коснутся и компенсаций налога на доходы физлиц или единого налога и военного сбора владельцам жилья, которые сдают его в аренду переселенцам.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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По информации Мельничука, правительство разрешило сдавать в аренду комнаты в квартирах и в частных домах. Присоединиться к экспериментальному проекту отныне могут владельцы жилых помещений независимо от формы собственности.

Также правительство определилось с обязательным платежом, который должен внести наниматель жилья. Размер составит 20%, если превышен уровень дохода на каждого человека из состава домохозяйства размером в два прожиточных минимума.

"Предусмотрено назначение субсидии на аренду жилья на шесть месяцев, а на следующий шестимесячный период - продолжение выплаты автоматически, после проверки соответствующего права внутренне перемещенных лиц на предоставление им субсидий на аренду жилья и т.д.", — говорится в сообщении Мельничука.

Напомним, что внутренне перемещенные лица могут получить дополнительные средства на аренду жилья от УВКБ ООН. Воспользоваться поддержкой могут граждане из пяти областей.

Также мы рассказывали, что некоторым ВПЛ придется вернуть государству деньги. Это касается людей, которые не имели права на госвыплаты, но получали средства.