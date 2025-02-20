ВПО надають субсидію на оренду житла — яким умовам має відповідати домогосподарство

Жінка з дітьми прогулюється в парку. Фото: УНІАН

В Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) з 2025 року отримують субсидію на оренду житла. Скористатися нею можуть громадяни, які стали переселенцями як з 2014 року, так і з 2022-го.

Тим часом у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, як визначається склад домогосподарства для призначення нової держдопомоги.

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До складу домогосподарства ВПО, яка наймає орендує квартиру чи будинок, входять усі особи, які проживають в орендованому приміщенні та з якими наймач має родинні зв′язки. За інформацією ПФУ, це:

чоловік, дружина, діти, пасинок, падчерка, прийомні діти, діти, які виховуються батьками-вихователями в дитячих будинках сімейного типу, усиновлені діти, діти, над якими встановлено опіку або піклування, діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (зокрема ті, що навчаються в онлайн-режимі) до досягнення ними 23-річного віку і не мають власних сімей, повнолітні діти, які не перебувають у шлюбі;

діти з інвалідністю після досягнення ними 18-річного віку до визнання їх особами з інвалідністю з дитинства I та II групи;

особи з інвалідністю з дитинства I та II групи або особи з інвалідністю I групи, які проживають разом із батьками;

непрацездатні батьки чоловіка / дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

особа, яка проживає разом з одинокою людиною з інвалідністю I групи та доглядає за нею;

жінка та чоловік не у шлюбі, але вони живуть, як одна сім′я та/або особи, які встановили у суді факт проживання однією сім’єю або не пов’язані родинними зв’язками (неповнолітня дитина, яка не належить до складу сім’ї наймача).

"Домогосподарство може складатися з одного наймача", — підкреслюють у Пенсійному фонді.

При цьому у складі допомогосподарства не може бути громадянина, який:

у повному обсязі користується державною підтримкою;

під час отримання допомоги понад три місяці навчається на денній формі та живе у гуртожитку від навчального закладу;

не проживає разом з наймачем та не веде з ним спільний побут.

Також до складу домогосподарства не включаються люди, які вважаються зниклими безвісти, перебувають у полоні, депортовані з України, служать в армії понад 30 днів поспіль на 1 число місяця, з якого призначається субсидія на найм житла.

"Склад домогосподарства наймача визначається на дату звернення за призначенням субсидії на найм житла та фіксується в заяві", — пояснили у ПФУ.

Нагадаємо, що у березні 2025 року в Україні має відбутися індексація пенсійних виплат. У зв′язку з цим деякі громадяни отримуватимуть змінені субсидії.

Також ми розповідали, що розмір субсидії для кожного домогосподарства є різним. Розібралися, на підставі яких факторів формується сума допомоги.