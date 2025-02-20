ВПЛ предоставляют субсидию на аренду жилья — каким условиям должно соответствовать домохозяйство

Женщина с детьми прогуливается в парке. Фото: УНИАН

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с 2025 года получают субсидию на аренду жилья. Воспользоваться ею могут граждане, которые стали переселенцами как с 2014 года, так и с 2022-го.

Тем временем в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, как определяется состав домохозяйства для назначения новой госпомощи.

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Субсидия на аренду жилья — о чем нужно знать

В состав домохозяйства ВПЛ, если он арендует квартиру или дом, входят все лица, проживающие в арендованном помещении и с которыми наниматель имеет родственные связи. По информации ПФУ, это:

муж, жена, дети, пасынок, падчерица, приемные дети, дети, которые воспитываются родителями-воспитателями в детских домах семейного типа, усыновленные дети, дети, над которыми установлена опека или попечительство, дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования (в частности те, которые учатся в онлайн-режиме) до достижения ими 23-летнего возраста и не имеют собственных семей, совершеннолетние дети, не состоящие в браке;

дети с инвалидностью после достижения ими 18-летнего возраста до признания их лицами с инвалидностью с детства I и II группы;

лица с инвалидностью с детства I и II группы или лица с инвалидностью I группы, проживающие вместе с родителями;

нетрудоспособные родители мужа/жены, которые проживают вместе с ними и находятся на их иждивении в связи с отсутствием собственных доходов;

гражданин, проживающий вместе с одиноким человеком с инвалидностью I группы и ухаживающий за ним;

женщина и мужчина не в браке, но они живут, как одна семья и/или лица, которые установили в суде факт проживания одной семьей или не связаны родственными связями (несовершеннолетний ребенок, который не относится к составу семьи нанимателя).

"Домохозяйство может состоять из одного нанимателя", — подчеркивают в Пенсионном фонде.

При этом в составе домохозяйства не может быть гражданина, который:

в полном объеме пользуется государственной поддержкой;

во время получения помощи более трех месяцев учится на дневной форме и живут в общежитии от учебного заведения;

не проживает вместе с нанимателем и не ведет с ним совместный быт.

Также в состав домохозяйства не включаются люди, которые считаются пропавшими без вести, находятся в плену, депортированы из Украины, служат в армии более 30 дней подряд на 1 число месяца, с которого назначается субсидия на наем жилья.

"Состав домохозяйства нанимателя определяется на дату обращения за назначением субсидии на наем жилья и фиксируется в заявлении", — объяснили в ПФУ.

Напомним, что в марте 2025 года в Украине должна состояться индексация пенсионных выплат. В связи с этим некоторые граждане будут получать измененные субсидии.

Также мы рассказывали, что размер субсидии для каждого домохозяйства является разным. Разобрались, на основании каких факторов формируется сумма помощи.