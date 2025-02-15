Субсидия на аренду жилья для ВПЛ в 2025 году — как подписать документ дистанционно

Деньги и квитанции за коммунальные услуги. Фото: УНИАН

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут дистанционно подавать документы на оформление субсидии на аренду жилья. Такая же возможность есть и у владельцев жилья, которые не против сдать его в аренду переселенцам.

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ), подать документы на выплаты дистанционно можно при одном условии.

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Отмечается, что воспользоваться такой возможностью можно, если ВПЛ и арендодатель находятся в разных городах.

"Подать документы дистанционно в электронном формате можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины", — говорится в сообщении.

Как подать документы дистанционно — инструкция

Для этого наниматель в собственном кабинете на веб-портале электронных услуг Фонда вносит необходимую информацию в онлайн-форму заявления и договора найма, а также:

приобщает копии документов (если хочет);

сохраняет сформированные документы.

После этого заявление и договор становятся доступными для просмотра и подписи в личном кабинете наймодателя на веб-портале ПФУ. Наймодатель подтверждает правильность внесенных нанимателем сведений в заявление, договор найма и подписывает квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Далее заявление и договор подписывает наниматель, использовав свой КЭП, а подписанные документы изучают в ПФУ.

"Такой алгоритм актуален, если наниматель жилья находится в Украине, а наймодатель — за рубежом", — отметили в пресс-службе госучреждения.

Напомним, что в этом году пенсия у некоторых украинцев вырастет на одну тысячу грн. В правительстве уже объяснили, кто из граждан может надеяться на большую пенсию.

Также мы объясняли, кто может потерять жилищную субсидию в 2025 году. В группе риска находятся граждане, которые задолжали за коммунальные услуги.