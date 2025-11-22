Відео
Україна
Субсидія на газ — якою буде пільга цієї зими

Субсидія на газ — якою буде пільга цієї зими

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 08:45
Оновлено: 18:28
Субсидія на газ — за якими нормами розраховується під час опалювального сезону
Чоловік, гроші і квитанція за комуналку на столі. Фото: Новини.LIVE

В Україні житлові субсидії залишаються головним механізмом соціального захисту вразливих категорій населення, коли ціни та тарифи на житлово-комунальні послуги зростають. З настанням  опалювального сезону збільшилася кількість звернень від громадян щодо розміру призначених виплат, соціальних норм та нормативів, які враховуються під час визначення розміру допомоги.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про це детальніше. 

Читайте також:

Як розраховується пільга на постачання і розподіл природного газу

Щоб визначити, яку субсидію отримуватиме домогосподарство, ПФУ використовує державні соціальні стандарти, нормативи споживання ЖКП і витрати на управління багатоквартирним будинком. Вони передбачені постановою Кабінету міністрів України "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування".

Соціальні нормативи, за якими розраховується житлова субсидія на постачання та розподіл природного газу, є такими:

  • газопостачання (якщо є газова плита та централізоване гаряче водопостачання) — 3,3 куб. м на одну особу на місяць;
  • газопостачання (якщо члени домогосподарства користуються газовою плитою, але гаряча вода та газовий водонагрівач відсутні) — 5,4 куб. м на одну особу на місяць;
  • газопостачання (з газовою плитою та газовим водонагрівачем) — 10,5 куб. м на одну особу на місяць;
  • використання природного газу для індивідуального опалення — 4 куб. м природного газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період. До зазначеного нормативу застосовується коригувальний коефіцієнт залежно від регіону та типу будівлі.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, отримана грошова допомога в межах програми "Зимова підтримка" не вплине на нарахування житлових субсидій. Як пояснив раніше президент України Володимир Зеленський, програма є окремою формою допомоги й жодним чином не вплине на субсидії. 

"Отримання цих грошей не впливає на нарахування субсидій: зимова підтримка — це додаткова форма підтримки", — наголосив лідер держави. 

Крім одноразової виплати в 1 тисячу гривень, держава також планує запровадити фіксовані зимові тарифи на електроенергію та газ й профінансувати імпорт "блакитного палива".

Раніше ми розповідали, що в Україні понад 1,5 мільйона громадян користуються допомогою на оплату комунальних послуг. Держава частково або повністю покриває їхні витрати на житло та компослуги.

Також ми писали, що деякі пенсіонери мають право на знижки або навіть повністю звільняються від оплати комунальних послуг. Відомо, хто саме може отримати таку пільгу. 

субсидії опалювальний сезон газ пільги Пенсійний Фонд
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
