Субсидия на газ — какой будет льгота этой зимой

Дата публикации 22 ноября 2025 08:45
обновлено: 18:28
Субсидия на газ — по каким нормам рассчитывается во время отопительного сезона
Мужчина, деньги и квитанция за коммуналку на столе. Фото: Новини.LIVE

В Украине жилищные субсидии остаются главным механизмом социальной защиты уязвимых категорий населения, когда цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги растут. С наступлением отопительного сезона увеличилось количество обращений от граждан относительно размера назначенных выплат, социальных норм и нормативов, которые учитываются при определении размера помощи.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об этом подробнее.

Как рассчитывается льгота на поставку и распределение природного газа

Чтобы определить, какую субсидию будет получать домохозяйство, ПФУ использует государственные социальные стандарты, нормативы потребления ЖКУ и расходы на управление многоквартирным домом. Они предусмотрены постановлением Кабинета министров Украины "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания".

Социальные нормативы, по которым рассчитывается жилищная субсидия на поставку и распределение природного газа, являются следующими:

  • газоснабжения (если есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение) — 3,3 куб. м на одного человека в месяц;
  • газоснабжение (если члены домохозяйства пользуются газовой плитой, но горячая вода и газовый водонагреватель отсутствуют) — 5,4 куб. м на одного человека в месяц;
  • газоснабжения (с газовой плитой и газовым водонагревателем) — 10,5 куб. м на одного человека в месяц;
  • использование природного газа для индивидуального отопления — 4 куб. м природного газа на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период. К указанному нормативу применяется корректирующий коэффициент в зависимости от региона и типа здания.

Что еще стоит знать

Напомним, полученная денежная помощь в рамках программы "Зимняя поддержка" не повлияет на начисление жилищных субсидий. Как пояснил ранее президент Украины Владимир Зеленский, программа является отдельной формой помощи и никоим образом не повлияет на субсидии.

"Получение этих денег не влияет на начисление субсидий: зимняя поддержка — это дополнительная форма поддержки", — подчеркнул лидер государства.

Кроме единовременной выплаты в 1 тысячу гривен государство также планирует ввести фиксированные зимние тарифы на электроэнергию и газ и профинансировать импорт "голубого топлива".

Ранее мы рассказывали, что в Украине более 1,5 миллиона граждан пользуются помощью на оплату коммунальных услуг. Государство частично или полностью покрывает их расходы на жилье и комуслуги.

Также мы писали, что некоторые пенсионеры имеют право на скидки или даже полностью освобождаются от оплаты коммунальных услуг. Известно, кто именно может получить такую льготу.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
