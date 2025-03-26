Как получить субсидию на твердое топливо в 2025 году — в ПФУ объяснили

Субсидия на дрова и уголь — кому придется переоформить
Украинским семьям, которые отапливают свое жилье твердым топливом, государство предоставляет финансовую помощь на его покупку. Субсидия гражданам будет доступна и в 2025 году.
Тем временем в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, нужно ли украинцам переоформлять выплату, если субсидия на твердое топливо была получена в декабре 2024 года.
Субсидия на твердое топливо в 2025 году — что нужно знать
Как отметили в госструктуре, жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается один раз в календарный год, после личного обращения человека. При этом, если жилищная субсидия предоставляется на твердое топливо и на жилищно-коммунальные услуги, то последние рассчитываются с месяца обращения за ее назначением до конца текущего календарного года.
"Следовательно, при обращении в декабре субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг была рассчитана только до конца 2024 года", — сказали в ПФУ.
Как получить субсидию в 2025 году
Чтобы начисление помощи происходило и в этом году, нужно обратиться в орган Пенсионного фонда с новым заявлением и декларацией о доходах и расходах.
Кому предоставляют субсидию на твердое топливо
Домохозяйствам, которым твердое топливо нужно, чтобы обогревать жилье без централизованного отопления, или они не используют для обогрева природный газ/электроэнергию. Финансовую поддержку оказывают семьям, чьих доходов не хватает для самостоятельной оплаты услуги по отоплению.
Ранее мы рассказывали, что украинцам по-новому будут начислять жилищные субсидии в 2025 году. Правительство, в частности, согласовало перечень расходов, которые учитываются/не учитываются для назначения льготы.
Также мы писали, что в Украине появился новый вид субсидий — на аренду жилья для ВПЛ. Помощью могут воспользоваться семьи, которым сложно найти жилье из-за высоких цен.
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