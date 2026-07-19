Держава компенсує витрати на дрова та газ у балонах: як оформити виплату

Жінка з дровами, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Якщо ви опалюєте будинок дровами або користуєтеся газом у балонах, варто заздалегідь подбати про оформлення державної допомоги. Держава виплачує субсидії на тверде паливо та скраплений газ, і деяким сім'ям можуть надати майже 20 тисяч гривень.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Чому не варто чекати до осені

Фахівці радять оформити допомогу як можна раніше. По-перше, так можна буде купити дрова до традиційного осіннього подорожчання. Зазвичай ближче до холодів ціни на деревину зростають на 20–40%.

По-друге, Пенсійний фонд розглядає документи до 10 робочих днів, після чого ще потрібен час для перерахування коштів. Також восени збільшується попит на дрова, через що доводиться довше чекати їх доставлення.

Варто знати, що восени сервісні центри Пенсійного фонду та ЦНАПи працюють із великим навантаженням через оформлення різних видів соціальної допомоги, тож це ще одна причина поквапитися.

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Хто може отримати виплату

Субсидію дають українцям, у яких недостатньо грошей для самостійної оплати опалення. Головне, щоб житло опалювалося піччю. Якщо будинок підключений до централізованого опалення або використовує газ чи електроенергію як основне джерело тепла, допомогу не дадуть.

Під час розгляду заяв перевагу надають:

внутрішньо переміщеним особам;

мешканцям прифронтових і деокупованих територій;

багатодітним сім'ям;

самотнім пенсіонерам;

людям з інвалідністю.

Деякі з цих категорій можуть також отримати додаткову фінансову підтримку від міжнародних гуманітарних організацій.

Скільки грошей можна отримати

Розмір субсидії визначають індивідуально залежно від доходів родини.

На 2026 рік встановлено такі нормативи:

базова норма — 2 тонни твердого палива на одне домогосподарство;

гранична вартість однієї тонни — 4 602,57 грн;

максимальна базова виплата — 9 205,14 грн.

Але у прифронтових регіонах за підтримки міжнародних донорів одноразова допомога на закупівлю дров може становити до 19 400 гривень.

Окремо компенсують і витрати на скраплений газ у балонах:

для 1–2 осіб — до 920,52 грн;

для 3–4 осіб — до 1 380,78 грн;

для сімей із п'яти і більше людей — до 1 841,04 грн.

Які документи потрібні

Для оформлення допомоги необхідно подати:

заяву;

декларацію про доходи та майновий стан;

паспорт;

ідентифікаційний код;

реквізити банківського рахунку;

документ, який підтверджує наявність пічного опалення.

Як подати заяву

Оформити субсидію можна кількома способами:

через портал "Дія";

на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;

у сервісному центрі Пенсійного фонду;

у ЦНАПі;

через орган місцевого самоврядування;

поштою.

Після отримання всіх документів Пенсійний фонд ухвалює рішення протягом 10 робочих днів. Якщо заяву схвалять, гроші одноразово перерахують на банківський рахунок заявника.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що з липня в окремих містах України зросли тарифи на водопостачання та водовідведення. У Пенсійному фонді пояснили, що через подорожчання комунальних послуг розмір житлової субсидії буде автоматично перерахований з урахуванням нових тарифів, тому отримувачам допомоги не потрібно подавати жодних додаткових заяв.

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть оформити житлову субсидію за спрощеною процедурою. Достатньо подати заяву в електронному форматі, а більшість необхідних даних Пенсійний фонд отримає самостійно з державних реєстрів. Для цього потрібно заповнити лише базову інформацію про себе, а весь процес можна пройти через смартфон або комп'ютер.