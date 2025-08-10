Виплата до Дня Незалежності — чи врахують під час оформлення субсидії

Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Низка грошових надходжень не враховується державою під час оформлення громадянами житлових субсидій. До цього списку належить одноразова грошова допомога до Дня Незалежності, яку частина громадян отримає у 2025 році.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про що мають знати українці

У Пенсійному фонді зауважили, що ця допомога є одноразовою та виплачується впродовж одного календарного року. Тому її не включають до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства під час звернення щодо оформлення субсидії на оплату комуналки.

Які доходи враховують під час обчислення житлової субсидії

Як нагадали у ПФУ, до цих доходів належать:

зарплата;

грошове забезпечення військовослужбовців;

пенсія;

стипендія, крім соціальної, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;

соціальні виплати, у тому числі пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

допомога по безробіттю, інші страхові виплати;

грошові перекази, отримані з-за кордону; дивіденди від цінних паперів;

інші доходи, а також кошти, отримані особою від оренди землі, продажу майна тощо.

Нагадаємо, що розмір одноразової допомоги до Дня Незалежності коливається від 450 гривень до 3,1 тисячі гривень. Більшості громадян виплату нарахують автоматично, однак деяким потрібно звернутися із заявою до ПФУ.

Також ми розповідали, що Естонська рада у справах біженців надасть українцям фінансову допомогу у розмірі п'яти тисяч доларів. Відомо, як отримати гроші.