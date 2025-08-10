Видео
Субсидия и помощь ко Дню Независимости — о чем предупредили в ПФУ

Субсидия и помощь ко Дню Независимости — о чем предупредили в ПФУ

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 11:01
Выплата ко Дню Независимости — учтут ли при оформлении субсидии
Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ряд денежных поступлений не учитывается государством при оформлении гражданами жилищных субсидий. К этому списку относится единовременная денежная помощь ко Дню Независимости, которую часть граждан получит в 2025 году.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

О чем должны знать украинцы

В Пенсионном фонде отметили, что эта помощь является одноразовой и выплачивается в течение одного календарного года. Поэтому ее не включают в среднемесячный совокупный доход домохозяйства при обращении по оформлению субсидии на оплату коммуналки.

Какие доходы учитывают при исчислении жилищной субсидии

Как напомнили в ПФУ, к этим доходам относятся:

  • зарплата;
  • денежное обеспечение военнослужащих;
  • пенсия;
  • стипендия, кроме социальной, которая предоставляется детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа;
  • социальные выплаты, в том числе льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
  • пособие по безработице, другие страховые выплаты;
  • денежные переводы, полученные из-за границы; дивиденды от ценных бумаг;
  • другие доходы, а также средства, полученные лицом от аренды земли, продажи имущества и тому подобное.

Напомним, что размер единовременного пособия ко Дню Независимости колеблется от 450 гривен до 3,1 тысячи гривен. Большинству граждан выплату начислят автоматически, однако некоторым нужно обратиться с заявлением в ПФУ.

Также мы рассказывали, что Эстонский совет по делам беженцев предоставит украинцам финансовую помощь в размере пяти тысяч долларов. Известно, как получить деньги.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
